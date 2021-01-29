Хантавирус в Украине: эпидемиолог сделала важное предупреждение о болезни

Хантавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине был зафиксирован хантавирус у пациента во Львовской области. Это опасное заболевание, которое может привести к печальным последствиям и распространяется грызунами.

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в интервью для "Апостроф", что это не новый вирус в Украине и очень опасен.

"Если мы говорим о хантавирусах, то они делятся на две большие группы. Одна группа - это хантавирусы старого мира, сегодня о них и идет речь. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. А еще есть хантавирусы нового мира, которые распространены на американском континенте. Те вирусы очень тяжелые. Это хантавирусный кардиопульмональный синдром. А у нас с вами есть хантавирусы, которые давно известны на территории Украины. Мы их имеем, как естественно-очаговые заболевания. И вся Украина, за исключением очень маленьких неисследованных территорий, является эндемической. Это не новое заболевание, просто оно у нас очень интересно распространено. Восточная часть Украины - это так называемый восточноевропейский хантавирусный регион, а запад - это карпатско-балканский хантавирусный регион. Их всего шесть - от Сеула и до Франции", - объяснила специалист.

Она добавила, что заразится хантавирусом очень легко и нужно придерживаться важных правил безопасности, чтобы не подцепить опасную болезнь.

"В том, чтобы заболеть любым естественно-очаговым заболеванием - от болезни Лайма, которую все знают, до геморрагической лихорадки с почечным синдромом - ничего хорошего нет. Надо придерживаться тех регламентов безопасности, которые касаются нашей жизнедеятельности. Надо все делать на истребление грызунов - это суперрезервуар для многих вирусов, а не только хантавирусов. И нужно соблюдать регламенты хранения продуктов, защиты водных объектов и быть внимательными", - отметила эпидемиолог.

Наталья Виноград рассказала, что почти каждый десятый украинец сталкивался с этим заболеванием и уже имеет к нему иммунитет.

"Мы делали исследования в этом регионе: 12% людей имеют антитела к хантавирусу. То есть каждый десятый когда-то с ним встречался и переболел. Более того, среди тех, кто был в наших стационарах, 24% пациентов были больны геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это самое распространенное заболевание на территории Украины из так называемой группы не трансмиссионных болезней. Каждый гражданин должен сделать все, чтобы избежать риска заражения хантавирусом", - резюмировала врач.

Эпидемиолог Наталья Виноград сделала предупреждение о хантавирусе

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые призвали не паниковать из-за заражений хантавирусом.