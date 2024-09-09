Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: "Були сильні зміни"

Валентина Хамайко розповіла, як її обранець, бізнесмен та військовослужбовець Андрій Оністрат, пережив втрату сина . Нагадаємо, життя 21-річного Остапа обірвалося влітку минулого року під час його служби, поблизу міста Вугледар, Донеччина.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю ведучої Аліні Доротюк пише, що вона сказала на цю тему.

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Знаменитість підкреслила, що коли трапляються такі трагічні ситуації, то настає робота людини над самою собою в першу чергу.

"Це його робота над собою, це іде від людини, від її особистості. Ми можемо танцювати навколо скільки завгодно, але якщо людина сама не буде хотіти цього і прагнути, то це все буде просто спектакль довкола. Тому в першу чергу - це його робота над собою, потім - робота з психологом", - пояснила вона.

Хамайко пригадала, як у минулому знайшла психологиню, коли займалася пошуком відповідей на питання, що стосувалися психоемоційного стану її сина. Тоді вона познайомилася з Оксаною Олександрівною, яка допомогла їй розібратися з ситуацією.

Андрій Оністрат з сином Остапом (скриншоти з відео)

Потім, коли не стало Остапа, Андрій Оністрат також потрапив на прийом до фахівчині, і робота з нею допомогла чоловікові. Психологиня, як зазначила Валентина, також не зі слів знає, що таке біль втрати, адже її чоловік загинув на війні.

"І я подумала, що це людина, яка сама пережила біль втрати й може йому допомогти, зрозуміти. І для Андрія це буде не чужа стороння людина. Розмотуючи у голові всі попередні події, я згадую, що коли Андрій пішов служити, відбулись певні психологічні зміни у стані нашого молодшого сина Андрійка. Мені в садочку порадили звернутися з ним до психолога, бо він дуже емоційно переживає, в нього дуже гострі реакції", - розповіла багатодітна мама.

"І в один з таких візитів, коли Андрій був у Києві, ми були разом, і я випадково зустрічаю Оксану Олександрівну на сходах. Вона бере мене за руку, ми заходимо до неї в кабінет, і ми, плачучи, розмовляємо одна з одною про її біль, її втрату. А Андрій просто поряд стоїть. А через півтора року він був у цьому кабінеті уже зі своїм болем", - також зазначила вона.

Ведуча підкреслює, що експертка доволі добре пояснила їй, що таке біль втрати.

"Мені сподобалось її пояснення, що біль втрати - це великий океан, який нікуди не дівається. Ти можеш навчитись у ньому плавати, і коли біль втрати накриває, треба вміти знову піднятися нагору і дихати. За пів року в Андрієві були сильні зміни. Вона його відновила, вона допомогла йому прожити цей момент", - зазначила знаменитість.

скриншоти з відео

"Я відверто вважаю, що доля не просто так зводить різних людей. І тоді, в той момент, я згадала про Оксану Олександрівну. Це вже була їхня спільна робота, я бачила її результат", - підсумувала обраниця Оністрата.

Нагадаємо, Хамайко та Оністрат виховують чотирьох спільних дітей: Соломію, Михайла, Мирославу та Андрія. Син Остап народився у попередньому шлюбі військовослужбовця.

Хамайко з чоловіком (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)