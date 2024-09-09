ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: "Були сильні зміни"

Понеділок 09 вересня 2024 16:20
UA EN RU
Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: "Були сильні зміни" Валентина Хамайко і Андрій Оністрат (Фото: instagram.com/valentinakhamaiko)
Автор: Любов Блажко

Валентина Хамайко розповіла, як її обранець, бізнесмен та військовослужбовець Андрій Оністрат, пережив втрату сина. Нагадаємо, життя 21-річного Остапа обірвалося влітку минулого року під час його служби, поблизу міста Вугледар, Донеччина.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю ведучої Аліні Доротюк пише, що вона сказала на цю тему.

Деталі

Знаменитість підкреслила, що коли трапляються такі трагічні ситуації, то настає робота людини над самою собою в першу чергу.

"Це його робота над собою, це іде від людини, від її особистості. Ми можемо танцювати навколо скільки завгодно, але якщо людина сама не буде хотіти цього і прагнути, то це все буде просто спектакль довкола. Тому в першу чергу - це його робота над собою, потім - робота з психологом", - пояснила вона.

Хамайко пригадала, як у минулому знайшла психологиню, коли займалася пошуком відповідей на питання, що стосувалися психоемоційного стану її сина. Тоді вона познайомилася з Оксаною Олександрівною, яка допомогла їй розібратися з ситуацією.

Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: &quot;Були сильні зміни&quot;Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: &quot;Були сильні зміни&quot;Андрій Оністрат з сином Остапом (скриншоти з відео)

Потім, коли не стало Остапа, Андрій Оністрат також потрапив на прийом до фахівчині, і робота з нею допомогла чоловікові. Психологиня, як зазначила Валентина, також не зі слів знає, що таке біль втрати, адже її чоловік загинув на війні.

"І я подумала, що це людина, яка сама пережила біль втрати й може йому допомогти, зрозуміти. І для Андрія це буде не чужа стороння людина. Розмотуючи у голові всі попередні події, я згадую, що коли Андрій пішов служити, відбулись певні психологічні зміни у стані нашого молодшого сина Андрійка. Мені в садочку порадили звернутися з ним до психолога, бо він дуже емоційно переживає, в нього дуже гострі реакції", - розповіла багатодітна мама.

"І в один з таких візитів, коли Андрій був у Києві, ми були разом, і я випадково зустрічаю Оксану Олександрівну на сходах. Вона бере мене за руку, ми заходимо до неї в кабінет, і ми, плачучи, розмовляємо одна з одною про її біль, її втрату. А Андрій просто поряд стоїть. А через півтора року він був у цьому кабінеті уже зі своїм болем", - також зазначила вона.

Ведуча підкреслює, що експертка доволі добре пояснила їй, що таке біль втрати.

"Мені сподобалось її пояснення, що біль втрати - це великий океан, який нікуди не дівається. Ти можеш навчитись у ньому плавати, і коли біль втрати накриває, треба вміти знову піднятися нагору і дихати. За пів року в Андрієві були сильні зміни. Вона його відновила, вона допомогла йому прожити цей момент", - зазначила знаменитість.

Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: &quot;Були сильні зміни&quot;Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: &quot;Були сильні зміни&quot;Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: &quot;Були сильні зміни&quot;скриншоти з відео

"Я відверто вважаю, що доля не просто так зводить різних людей. І тоді, в той момент, я згадала про Оксану Олександрівну. Це вже була їхня спільна робота, я бачила її результат", - підсумувала обраниця Оністрата.

Нагадаємо, Хамайко та Оністрат виховують чотирьох спільних дітей: Соломію, Михайла, Мирославу та Андрія. Син Остап народився у попередньому шлюбі військовослужбовця.

Хамайко відверто розповіла, що допомогло її чоловіку пережити смерть сина: &quot;Були сильні зміни&quot;Хамайко з чоловіком (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Нещодавно Оністрат зізнався, чому 18 років відкладав весілля з матір'ю своїх дітей.

Також ми писали, що чоловік отримав сувору догану на службі - у чому причина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Ведуча
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта