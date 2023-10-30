ХАМАС убив 22-річну німкеню Шані Лук, чиї фото бачив увесь світ (відео)

Що відомо про дівчину

Шані Лук була на музичному фестивалі біля кібуца Реїм. Вона стала однією з тих, кого вважали зниклою безвісти. Згодом у мережі з'явився відеозапис, на якому видно, як непритомну дівчину везуть по вулицях Гази бойовики ХАМАС у кузові пікапа.

Це відео стало одним із вірусних відеороликів війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Трохи пізніше мама Шані заявила, що її донька жива та перебуває в лікарні Гази. Жінка звернулася до німецького уряду за допомогою.

Увага! Відео містить вразливий контент!

Шані Лук мертва