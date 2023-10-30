UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ХАМАС убив 22-річну німкеню Шані Лук, чиї фото бачив увесь світ (відео)

ХАМАС убив німкеню Шані Лук (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

ХАМАС викрав 22-річну студентку з Німеччини Шані Лук. Тепер стало відомо про її смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова матері дівчини в коментарі виданню RTL.

Що відомо про дівчину

Шані Лук була на музичному фестивалі біля кібуца Реїм. Вона стала однією з тих, кого вважали зниклою безвісти. Згодом у мережі з'явився відеозапис, на якому видно, як непритомну дівчину везуть по вулицях Гази бойовики ХАМАС у кузові пікапа.

Це відео стало одним із вірусних відеороликів війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Трохи пізніше мама Шані заявила, що її донька жива та перебуває в лікарні Гази. Жінка звернулася до німецького уряду за допомогою.

Увага! Відео містить вразливий контент!

 

 

Шані Лук мертва

 

 

Раніше ми розповідали про жінку, яка змогла дати відсіч ХАМАС, але їй довелося обирати між чоловіком і дітьми.

Читайте також, як 25-річна ізраїльтянка знищила 20 терористів і тепер отримає нагороду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль