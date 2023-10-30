ХАМАС убив 22-річну німкеню Шані Лук, чиї фото бачив увесь світ (відео)

ХАМАС викрав 22-річну студентку з Німеччини Шані Лук. Тепер стало відомо про її смерть.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова матері дівчини в коментарі виданню RTL.
Шані Лук була на музичному фестивалі біля кібуца Реїм. Вона стала однією з тих, кого вважали зниклою безвісти. Згодом у мережі з'явився відеозапис, на якому видно, як непритомну дівчину везуть по вулицях Гази бойовики ХАМАС у кузові пікапа.
Це відео стало одним із вірусних відеороликів війни Ізраїлю проти ХАМАСу. Трохи пізніше мама Шані заявила, що її донька жива та перебуває в лікарні Гази. Жінка звернулася до німецького уряду за допомогою.
Увага! Відео містить вразливий контент!
Раніше ми розповідали про жінку, яка змогла дати відсіч ХАМАС, але їй довелося обирати між чоловіком і дітьми.
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