На халяву хочешь ехать? В Днепре водитель маршрутки обматерил льготницу (видео)

В Днепре водитель маршрутного автобуса грубо обругал женщину-льготницу и начал выгонять ее из транспорта. Инцидент был снят на видео и опубликован в одном из пабликов города Днепра в Telegram.

Конфликт произошел в салоне маршрутного автобуса №40. Водитель начал кричать на пассажирку и выгонять ее из салона, а когда увидел, что его снимают на камеру – совершенно озверел.

"Ты что, с**ка, меня на камеру снимаешь? Ты где такой телефон нашла? На халяву со мной хочешь ехать, ты меня на камеру снимаешь? Выйди из машины, я тебе сказал! На камеру ты меня снимаешь, ты смотри. Дверь закрывай за собой, ты!" – грубо закричал водитель маршрутки на женщину.

Также слышно, что пассажирка начала грозить водителю тем, что сейчас вызовет полицию. Ее поддержали и другие пассажиры автобуса.

"Не кричите, женщине уступили уже место, не будет она вызывать полицию", - начали объяснять водителю другие пассажиры.

"Ты смотри, хозяйка жизни заползла ко мне в машину", - ответил маршрутчик.

Водитель маршрутки грубо обматерил пассажирку-льготницу (Видео: YouTube/Главред)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре маршрутчик выгнал всех пассажиров из-за ребенка-инвалида.

А также рассказывали о том, что в Киеве водитель маршрутки влип в скандал с пассажирами из-за музыки.