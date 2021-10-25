Халатность и непрофессионализм: новые подробности убийства украинки в Голливуде

"Всему виной халатность и непрофессионализм. Халатность в том, что человек, который обязан был проверить оружие на площадке этого не сделал, человек, который должен сказать, что на площадке заряженное оружие этого не сделал, человек, который должен был проверить это оружие прежде чем принести его на площадку и этого не сделал. И в результате смерть человека!" - написал он.

Он также обратился к продюсерам с просьбой не экономить на неквалифицированных людях, которые связаны с очень сложной и опасной работой.

По его словам, в каждом департаменте должен быть хотя бы один человек, у которого за плечами большой опыт, и он знает свое дело не на словах.

Серж Светной и Галина Гатчинс (фото: facebook.com/sergey.svetnoy)

Как произошла трагедия

По данным Los Angeles Times, 63-летний голливудский актер Алек Болдуин тренировался вынимать револьвер из кобуры и целиться в камеру во время репетиции фильма "Ржавчина".

После чего режиссер Джоэл Соуза услышал звук, похожий на хлыст, а затем на громкий хлопок. Его ранило в плече, а Галине Гатчинс пуля попала в грудь.

Интересно, что оружие ему дал помощник режиссера, который сказал, что оно "холодное", то есть безопасное и в нем нет никаких патронов.

Эксперты говорят, что обычно выдавать такой реквизит должен специалист по оружию, а не помощник режиссера.

Кадр со съемок фильма (фото: instagram.com/halynahutchins)

Проблемы на площадке

Еще до инцидента шесть членов съемочной группы покинули площадку после того, как пожаловались продюсерской компании на условия труда. Они жаловались на переработку и задержку оплаты.

Интересно, что до трагедии на площадке с реквизитными револьверами произошло три инцидента. Было три непроизвольных выстрела. По словам членов съемочной группы, после случайных выстрелов не было проведено необходимое расследование.

Галина Гатчинс (фото: instagram.com/halynahutchins)