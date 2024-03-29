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Хачапурі за 20 хвилин: український шеф-кухар поділився рецептом для тих, хто на дієті (відео)

Як приготувати хачапурі за 20 хвилин (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб приготувати хачапурі, не потрібно володіти високими знаннями в кулінарії. Це дуже ситна та смачна страва. Є рецепт, який не зашкодить навіть фігурі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку українського шеф-кухаря Олександра Огородника.

Що знадобиться

Для приготування сиру знадобиться вдвічі більше, ніж борошна. До того, щоб замісити тісто, знадобиться кілька хвилин.

Заздалегідь підготуйте такі інгредієнти:

  • сир кисломолочний - 200 г
  • борошно - 100 г
  • яйця курячі - 2 шт.
  • яйця курячі, жовток - 1 шт.
  • розпушувач - 1/2 ч.л
  • сіль та чорний мелений перець - до свого смаку

Для начинки:

  • яйця курячі - 2 шт.
  • сир сулугуні - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку у мисці потрібно з'єднати сир, борошно, сіль, перець і розпушувач. Далі додати одне ціле яйце та жовток.

Після цього замісіть тісто виделкою до однорідності.

На застелене й злегка змащене олією деко викласти дві заготовки, змащеними водою руками, у вигляді човників.

Випікайте при температурі 180°C приблизно 12 хвилин, з режимом "Обдув".

В кінці додайте в кожен човник тертий сир і запікайте ще 5 хвилин. Додайте на розплавлений сир по 1 яйцю і подавайте на стіл.

Рецепт хачапурі за 20 хвилин (скриншот)

@o_gorodnik Яка ваша улюблена страва грузинської кухні Для 2-ох хачапурі по-аджарськи : - 200 г. сир кисломолочний (0-5-9%) - 2 яйця + жовток - 100 г. муки (4 ст.л.) - 1/2 ч.л. розпушувач - сіль 1/2 ч.л., перець-1/3ч.л. - сир сулугуні (або який знайдете) 1. Змішайте сир з яйцем і 1-им білком. 2. Додайте муку, розпушувач, сіль та перець. 3. Замішайте виделкою тісто і розподіліть на 2 частини. 4. На пергаментний папір або силіконовий коврик додати трішки олії, викласти готове тісто то сформувати човники з невеличкими бортиками. 5. Відправити в розігріту духовку до 180 градусів з облувом і запікати 10-12 хв. 6. Дістати і посипати натертим сиром і знову відправити на 5 хв в духовку. 7. Викласти жовток. #хачапурі#рецепт#кухар#лайфхак оригінальний звук - o_gorodnik
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