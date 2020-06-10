Гвоздик уходит из бокса: топ убийственных нокаутов чемпиона

Александр Гвоздик заявил про завершение своей карьеры. Боксеру всего 33 года, и многие думают, что же стало причиной такого неожиданного ухода. Мы же предлагаем вспомнить самые убийственные нокауты чемпиона. Их в карьере боксера было четырнадцать.

Из главных предположений "пенсии" боксера: проблемы со здоровьем и желание заняться собственным бизнесом. Кое-кто даже заподозрил его в том, что он пиарится, как тот же ирландец Конор Макгрегор, что уходит с ринга уже в третий раз.

Предлагаем вам вспомнить про лучшие нокауты украинского боксера в полутяжелом весе. Всего Александр выиграл 17 боев, 14 из них нокаутом.

Юниески Гонсалес, технический нокаут в 3-м раунде. Уже к третьему раунду кубинец падал несколько раз, и рефери прекратил откровенное избиение.

Крэйг Бейкер, технический нокаут в 6-м раунде. Гвоздик замучил американца тем, как разрывал дистанцию и тут же бил на опережение. Впрочем, для Крейга все закончилось в шестом раунде.

Адонис Стивенсон, нокаут в 11-м раунде. Это один из важнейших поединков для в карьере Гвоздика. Украинец закончил эпоху чемпионства канадца финальным избиением. После этого Стивенсон даже попал в кому, но сейчас у него все хорошо.

Майк Монтойя, нокаут в 1-м раунде. Гвоздик очень ярко стартовал в профессионалах. В первом бою он уничтожил американца одним точным ударом.

Наджиб Мохаммеди, нокаут во 2-м раунде. Француз должен был стать серьезным испытанием для Александра, но как-то не сложилось. Для Наджиба.

Лучшие нокауты Александра Гвоздика (видео: sport.ua)

Свой последний бой на профессиональном ринге Гвоздик провел в октябре 2019-го с россиянином Артуром Бетербиевым. В этом бою украинец потерпел свое первое поражение. Он проиграл техническим нокаутом в 10 раунде и потерял титул чемпиона WBC.

После этого поражения боксер угодил в больницу на обследование из-за боли в затылке. Представитель спортсмена позже заявил, что никаких проблем со здоровьем у него нет.

Как мы писали ранее, стало известно, почему Гвоздик завершил карьеру боксера.