Гвінет Пелтроу відмовилася від "печерної" дієти: чим тепер наповнює тарілку (фото)

Чому Пелтроу відмовилася від палеодієти

52-річна знаменитість багато років тому разом з чоловіком Бредом Фелчаком підсіла на палеодієту, яка зокрема включає відмову від цукру, молочних продуктів та перероблених олій.

Суть такого харчування передбачає вживання виключно тієї їжі, яку могли б здобути наші предки. Потрібно їсти багато риби, овочів та рису. Так людина почуватиметься здоровішою та зменшить ризик розвитку деяких хвороб.

"Я справді поглибила свій зв’язок із їжею та всією філософією макробіотики, яка, по суті, зводиться до того, як харчуються в горах Японії - дуже локально, дуже сезонно", - пояснила вона.

Пелтроу відмовилася від палеодієти (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Гвінет наважилася повернутися до звичайної тарілки. Вона зізналася, що їй просто остогидло себе обмежувати. Крім того, любов до харчування натуральними продуктами переросла в одержимість. Вона була "зачарована" ідеєю настільки, що могла бути нав’язливо.

"Я почувалася настільки добре, що хотіла поділитися цим зі своїм татом, друзями та родиною", - сказала акторка.

За словами зірки, з роками дотримуватися такої дієти стає все важче й через деякі аспекти здоров’я. Водночас вона продовжує захоплюватися ідеєю цілісного харчування.

Гвінет Пелтроу з чоловіком (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Як тепер харчується акторка

Вона, звісно, віддає перевагу здоровій їжі, але в її раціоні знову з’явився хліб, сир і трохи пасти.

“Але знову ж таки, я вважаю, що це хороша основа, правда ж? Їсти їжу, яка є якомога більш цілісною та свіжою. Я не думаю, що знайдеться хоч один лікар чи дієтолог, який би це заперечив”, - наголосила знаменитість.

Анонсуючи випуск подкасту, акторка поділилася кадрами страв, які ділить з рідними та друзями.