UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на дівчат

Двадцятирічні молодики влаштовують насильницькі вечірки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У столиці група із 5-7 чоловіків двадцятирічного віку споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають це на відео. Пізніше кадри насильства поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Про це повідомила громадська діячка і режисерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці Facebook.

Що відомо про ситуацію

"Підписниця скинула акаунт чуваків, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і Ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram", - пише Кравченко.

За її словами, ці хлопці із Івано-Франківська. Це компанія 5-7 людей двадцятирічного віку. Вони переїхали в Київ й влаштовують тут "вечірки". Називають всю ту забаву "Покажемо вам, які кругом шлюхи".

Кадри, які фільмують молодики (скриншот)

"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини - головного з них - Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як "Крутити Бінанс", зараз займаються рефаундом. Це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей", - додає Кравченко.

Один із групи хлопців, які влаштовують насильницькі вечірки (скриншот)

Вона наголошує, що дівчат, які зафіксовані на фото і відео, поки не ідентифіковано. Відповідно, жодних заяв від постраждалих нема.

Підписники Ярослави Кравченко радять звертатись до правоохоронних органів, аби покарати злочинців. Проте без конкретних імен потерпілих це складно зробити.

Кадри, які фільмують молодики (скриншот)

Раніше ми писали, що в популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі.

Читайте РБК-Україна в Google News