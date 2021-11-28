Густые туманы и дожди: где в Украине испортится погода в этот выходной

Погода в Украине в воскресенье, 28 ноября, принесет дожди в некоторые регионы, также ожидаются густые туманы, что сократит видимость на дорогах до 200-500 метров. Температура воздуха в этот выходной будет относительно теплая.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
Также отмечается, что в Киевской области и в самой столице ожидаются опасные метеорологические условия из-за тумана, и объявлен I уровень опасности ("желтый").
Осадки пройдут в западных и южных областях Украины, а на остальной территории страны прогнозируется преимущественно пасмурная погода.
Температура воздуха 28 ноября в Украине составит:
Карта погоды в Украине 28 ноября (фото: facebook.com/UkrHMC)
Ранее сообщалось, что в Украине из-за ухудшения погоды в субботу без света остались 126 населенных пунктов в пяти областях.
Напомним также, перед этим синоптики обновили прогнозы на эту зиму в Украине.