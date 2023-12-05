Гурт "Антитіла" опублікував фото із ДТП й емоційно звернувся до українців

Музиканти згадали свою волонтерську діяльність

"Волонтерство з 2014 року є невід‘ємною частиною як життя гурту Антитіла, так і нашої творчості. Сьогодні наша справа продовжується в діяльності нашого благодійного фонду і забезпеченням військового фронту життєво необхідними речима. Усі наші ресурси в тилу та на передовій спрямовані лише на одне - ворог має бути знищений", - написали учасники гурту.

Музиканти також зазначили, що явище волонтерства - це унікальна сторінка в історії незалежної України і приклад для усього світу.

"Десятки тисяч людей по всій країні, які невпинно, щосекундно працюють на благо нашої держави та на благо війська. З 2014 року українське волонтерство пішло на війну, і саме там, на фронті, люди роблять титанічну справу задля того, щоби Україна існувала", - йдеться у повідомленні.

Гурт "Антиліта" додає, що люди в тилу, мають стояти всі плечем до плеча за нашу країну, продовжуючи невпинну роботу. І так має бути до Перемоги.

Гурт "Антитіла" активно волонтерить ще із 2014 року (фото: Instagram/antytila_official)

"Під час волонтерських поїздок траплялося різне - обстріли, аварії в тому числі. Не про все розповідалося чи показувалося. Всі живі, здорові", - пояснили музиканти.

При цьому, коли саме трапилася аварія та за яких обставин, артисти не повідомили.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення учасники гурту "Антитіла" пішли на фронт. Однак наприкінці серпня минулого року Валерій Залужний віддав наказ, щоб артисти поверталися до Києва.

Музиканти зізнались, що під час волонтерських поїздок потрапляли у різні ситуації (фото: Instagram/antytila_official)