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"Гумові" ягоди та фрукти розбурхали мережу. Люди звинувачують владу в отруєннях та впливі інопланетян

У мережі виник скандал через "гумові" фрукти та ягоди (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У соціальних мережах з'явилися відео, де жителі США масово скаржаться на "несправжні" фрукти та ягоди. Вони називають їх гумовими та підозрюють, що влада намагається нагодувати їх отруйною їжею.

Що не так з ягодами та фруктами та чому вони стають гумовими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення в Instagram-акаунті Toronto TV.

На відео, які американці публікують у соціальних мережах, вони намагаються зламати шматочок кавуна чи банана і не можуть, бо фрукти ніби з гуми. Жертвою стала навіть невістка Оззі Осборна Арі, якій підсунули "гумову" чорницю.

"Що відбувається? Це уряд намагається нагодувати нас отруйною їжею!" - пишуть "потерпілі".

Сам Оззі Осборн пішов ще далі й на підкасті свого сина Джека припустив, що у всьому насправді винні прибульці.

Однак справжня відповідь дуже банальна - громадяни США відкрили для себе світ нестиглих фруктів.

Відео та дописи американців розбурхали мережу та викликали місцями подив, а місцями - сміх. Бо більшість нестиглих фруктів та ягід стають "гумовими", якщо їх завчасно зірвати та неправильно зберігати.

Ось, що пишуть українці:

  • Ці фрукти та ягоди зірвали недостиглими й вони зів'яли, саме тому вони стають такими гумовими. Люди, їдьте в село і самостійно вирощуйте, тоді це не здаватиметься дивним.
  • Але лохина на відео реально дивна! Очевидно бутафорія, піднімають аудиторію всіма способами.
  • Слухайте, фрукт буде в'ялим, проте не твердим і резиновим. Я думаю, що то наслідки генної інженерії, в штатах це дуже розповсюджено.
  • В Штатах жахливі фрукти та овочі, там треба вишукувати нормальні продукти.
  • Не стиглий і в'ялий кавун виглядає якраз так. Авокадо не те що зелене, а зеленюще. По лохині взагалі видно, що вона несправжня. А банани - це перед усім якийсь кормовий сорт. Або з тих, що запікається, а потім подрібнюють.
  • Це все через дію консервантів. Несвіжі овочі не гниють, і їх продають як свіжі, але їм вже декілька місяців.
  • Ось, що буває, коли люди не вчать біологію в школі.
  • Ви серйозно? Люди приколюються!  Так само як у нас, якесь наївне повірить.
  • Мабуть, ці фрукти вирощувались в якихось промислових теплицях (аеропоніка/гідропоніка або штучний субстрат замість ґрунту з використанням купи різних синтетичних речовин для підживлювання та як пестициди) з додатковим підсвічуванням + якісь нові сорти. Коротше в умовах максимально далеких від натуральних. Тому воно і виросло таким не звичним.
  • Лохина - стикалась, це дійсно зів'яла лохина і все. Я коли дома забувала з'їсти, вона ставала такою. Тупо пластик. А от банан - вперше таке бачу, зазвичай він просто згниває.
  • Не знаю, з відео дійсно видно що фрукти точно не справжні, а це не через те, що не достигли.
  • Ну як не крути, тут х*рові фрукти, і вони не просто нестиглі, вони мають перевищення нітратів, тож це не просто "зів'ялі недостиглі", це дійсно таким годують людей. Дякувати капіталізму.
  • Кавуни в Costco - це ще то гівно! Не знаю, чого вони раптом вирішили, що з ними раніше все було ок.
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