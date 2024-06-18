"Гумові" ягоди та фрукти розбурхали мережу. Люди звинувачують владу в отруєннях та впливі інопланетян

На відео, які американці публікують у соціальних мережах, вони намагаються зламати шматочок кавуна чи банана і не можуть, бо фрукти ніби з гуми. Жертвою стала навіть невістка Оззі Осборна Арі, якій підсунули "гумову" чорницю.

"Що відбувається? Це уряд намагається нагодувати нас отруйною їжею!" - пишуть "потерпілі".

Сам Оззі Осборн пішов ще далі й на підкасті свого сина Джека припустив, що у всьому насправді винні прибульці.

Однак справжня відповідь дуже банальна - громадяни США відкрили для себе світ нестиглих фруктів.

Відео та дописи американців розбурхали мережу та викликали місцями подив, а місцями - сміх. Бо більшість нестиглих фруктів та ягід стають "гумовими", якщо їх завчасно зірвати та неправильно зберігати.

Ось, що пишуть українці: