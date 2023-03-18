Гулька на шиї ледь не вбила: у Львові лікарі врятували маленьку дівчинку

Як виявили хворобу

Пройшов місяць, як мама Ані помітила припухлість на шиї донечки. З'явилась дивна гулька, яка з часом почала розростатися.

Тоді жінка звернулася до Дитячої лікарні Святого Миколая. Всередині утворення медики виявили гній.

Лікарі провели операцію і відпустили дитину додому. Однак, ситуація повторилася. Тиждень тому Аня знову потрапила в лікарню. На додачу до гульки - з'явилась температура, ліки не допомагали. Тому дитину знову почали готувати до операції.

Лікарі провели операцію дівчинці з важкою патологією (facebook.com/1tmolviv)

Уже в операційній хірурги помітили: вени та артерії у набряклій ділянці на шиї сплелися у шестисантиметровий клубок і перетискали одна одну. Це - рідкісна генетична патологія - артеріовенозна мальформація.

Лікарі кажуть, що хвороба могла вбити дитину.

Що відомо про патологію

Артеріовенозна мальформація - це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії перетікають безпосередньо у вени. Хвороба наскільки рідкісна, що тільки від 0,14 до 2 % людей трапляються з такою патологією.

Лікарі провели операцію дівчинці з важкою патологією (facebook.com/1tmolviv)

З'явитись патологія може у різному віці.

"У випадку дівчинки загрожувала нагноєннями, деформаціями м’яких тканин у місці утворення, посинінням обличчя, тромбоутворенням, кровотечами та порушенням життєвоважливих функцій організму через тиск на близько розташовані судини та нерви", - йдеться у повідомленні.

Однак, зараз дитині більше нічого не загрожує. Лікарі усунули ваду, відділивши найважливіші судини під час втручання.

Дівчинка, у якої виявили важку патологію (facebook.com/1tmolviv)