Переборщила: Лободу уличили в новой пластической операции

Светлану Лободу уличили в очередной пластической операции
Поклонники Светланы Лободы в очередной раз шокированы последствиями пластической хирургии. Некоторые отметили, что артистка "переборщила" с пластикой и стала выглядеть хуже, чем до их применения. Поклонники выразили свое недовольство под свежим снимком артистки в Instagram.
Певица опубликовала селфи, на котором пряди волос прикрывают ей половину лица.
"Ей нравилось, когда глаза ее горели... А вам?)))" – написала в подписи к фото артистка.
Лобода показала последствия пластики (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В комментарии посыпались множественные комплименты со стороны фанатов, которые в восторге не только от внешности, но и от таланта артистки. Некоторым увиденное пришлось не по душе:
Лобода показала последствия пластики (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что ранее Лободу "застукали" за странным занятием.