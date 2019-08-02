Переборщила: Лободу уличили в новой пластической операции

Поклонники Светланы Лободы в очередной раз шокированы последствиями пластической хирургии. Некоторые отметили, что артистка "переборщила" с пластикой и стала выглядеть хуже, чем до их применения. Поклонники выразили свое недовольство под свежим снимком артистки в Instagram.

Певица опубликовала селфи, на котором пряди волос прикрывают ей половину лица.

"Ей нравилось, когда глаза ее горели... А вам?)))" – написала в подписи к фото артистка.

Лобода показала последствия пластики (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментарии посыпались множественные комплименты со стороны фанатов, которые в восторге не только от внешности, но и от таланта артистки. Некоторым увиденное пришлось не по душе:

Губной геморрой.

Блин, что вы творите со своей внешностью? Зачем вы опять прибегаете к пластике?? И так уже куча фотошопа, ну то ладно, он у всех. Вас никто меньше любить не станет, если вы перестанете качать губы.

Один глаз на нас, другой просто ловелас.

Нам тоже нравится, когда ее глаза горят.

Безумно красивая, Светлана Сергеевна. Ох, хочется быстрее встретиться… Тогда уж точно глаза гореть будут очень долго))

Нам тоже очень нравится, но еще больше нравится смотреть на вас горящими глазами.

Какая красивая.

Шикарная.

Такая загадочная.

Какой взгляд.

Лобода показала последствия пластики (скриншоты: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лободу "застукали" за странным занятием.