Грядет мощная вспышка коронавируса: туристы "атаковали" пляжи Одессы (видео)

Пляж в Одессе (фото: РБК-Украина)

Отдых в Одессе может привести к срочной госпитализации с коронавирусной инфекцией

Отдых в Одессе в 2020 году является одним из немногих способов побывать на курорте в этом году. Закрытые границы вынуждают украинцев отдыхать только на юге страны, поэтому количество туристов на одесских пляжах постоянно растет. При этом многие туристы не соблюдают карантинные нормы, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Врачи-эпидемиологи бьют тревогу, так как это может повлечь новые, более серьезные вспышки инфекции в области.

Украина уже почти неделю ставит антирекорды по приросту больных COVID-19, а также в числе стран с повышенным риском эпидемии. В сети опубликовали видео огромных очередей на пляжи и в аквапарк города Одессы, в которых люди стоят без защитных масок, не придерживаясь требований социальной дистанции. Об этом сообщается в Telegram-канале Teza, где опубликованы соответствующие кадры.

Как свидетельствует видео, правила адаптивного карантина, которые требуют носить маску в общественных местах и соблюдать дистанцию 1,5 метра, практически никто не выполняет. Везде стоят огромные очереди - за билетами в аквапарк, на вход на пляж.

"Интересно, что будет через неделю со статистикой по коронавирусу?" - подписаны опубликованные видео.

Карантин могут ужесточить в 13 областях. На данный момент в 13 регионах страны превышены показатели нормы заболевших на 100 тыс. населения. Согласно статистике МОЗ, речь идёт о Волынской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.

Главные санитарные врачи областей представят план ужесточения карантина на региональных комиссиях по ЧС уже в ближайшее время. Там и будет приниматься решение.

По словам главы МОЗ Степанова, это может коснуться работы городского транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

Напомним, что ранее в Киеве из-за нарушения карантина в кафе и клубах выписали семь штрафов.

Ранее мы писали, что в Минздраве разъяснили, когда нужно носить маски на пляже.

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Автор: Киселева Анна