"ГРВІ не можна вимкнути": лікар назвала основні дії при хворобі дитини

Як відбувається ГРВІ

Медик пояснила, що кашель, температура, нежить – це захисні функції організму.

"Червоне горло - це просто колір слизової оболонки. Не більше. Не потрібно щось робити, щоб змінити його колір", - пояснила Олена.

Щоб позбутися інфекції організм працює на повну. Слиз у дихальних шляхах виганяє мікробів, імунна система виробляє спеціальні речовини, що підвищують температуру. На щастя, хвороба згодом закінчується.

Луцька уточнила, що якщо немає тривожних симптомів і лікар оглянув малюка і не має важких процесів, можна чекати.

Як полегшувати симптоми:

Прохолодне вологе повітря навколишнього середовища,

багато пиття,

зволоження носа,

старшим діткам можна мед, льодяники для полегшення кашлю.

при окремих ситуаціях втручання може відрізнятись. Але воно полегшить симптоми, але не зупинить їх.

"Немає кнопки вимкнути ГРВІ. Тому працюємо з тривогою. Вчимо не боятися симптомів і вміти розглянути тривожні", - резюмувала лікарка.