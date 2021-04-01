Грузия высказалась против и выгнала известного российского журналиста: что произошло с Познером в Тбилиси

Кто такой Владимир Познер

Владимир Познер – советский, российский и американский журналист, телеведущий и радиоведущий, писатель. Ведущий авторской программы "Познер" на "Первом канале" российского ТВ. Отец – русский, а мать – француженка. Родился в 1934 году. Когда Познер был ребенком, мать увезла его в США. А потом вся семья перебралась во Францию. В 1952 году они вернулись в СССР.

Работал на советском телевидении, потом на российском. Вел международные телемосты и международные передачи, работал на ТВ в разных странах мира. Был президентом Академии российского телевидения. Имеет три гражданства – России, Франции и США. Поддерживает атеизм и сторонник легализации однополых браков.

Неоднократно заявлял, что не чувствует себя русским и жителем РФ, грозился уехать во Францию, но при этом оставался работать в России. Критиковал работу СМИ РФ по время событий на Кавказе в 2008 году, в 2015 году заявлял, что в России нет независимых СМИ и журналистики.

Стоит отметить, что он критиковал аннексию Крыма и действия президента РФ Владимира Путина.

"Если Украина выстоит, если в ней останется свободная пресса, и законы, которые не переписываются каждый день на более диктаторские, то это станет неплохим местом, чтобы жить. Киев красивее Москвы, вкусная кухня, низкие цены, украинцы и русские всегда поймут друг друга в быту, нас столько связывает. Климат там мягче, останется, хрен с ней, Одесса для морских дел", - так высказывался журналист об Украине.

Хотя в 2019 году это не помешало Владимиру Познеру посетить Крым для того, чтобы возглавить жюри на конкурсе ТЭФИ-капитал.

Зачем Познер поехал в Грузию

Журналисту исполняется 87 лет, и он непременно хотел отпраздновать свой день рождения в Тбилиси. Для этого он прибыл в Грузию чартерным рейсом вместе с гостями в количестве около 50 человек. Некоторые из его гостей – внесены в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение целостности границ Украины.

Что произошло в Тбилиси 31 марта

Приезд Владимира Познера в Грузию вызвал массовые акции протеста под гостиницей, где журналист остановился вместе с гостями. Против нахождения Познера в Тбилиси высказались не только простые жители страны, но и политики.

На акции протеста под гостиницей Vinotel били в барабаны, свистели в свистки, стучали по металлическим предметам, а потом отключили электричество во всем здании. На место происшествия прибыла полиция, которая попыталась помешать участникам акции прорваться в здание гостиницы.

Произошли столкновения между протестантами и полицией. В акции участвовали представители грузинского гражданского движения "Сирцхвилиа" (Позор). Они отметили, что Познера нельзя было впускать в Грузию, так как он не признает территориальную целостность страны.

А потом демонстранты вызвали в гостиницу инспекцию труда и заявили, что Познер со своей делегацией нарушили комендантский час. Стоит отметить, что комендантский час нарушили все участники – так как он действует с 9 вечера.

Как сообщают грузинские СМИ, полиция оштрафовала отель на $3000 (10 000 лари) и сообщила, что Познер и его спутники тоже будут оштрафованы. После скандала журналист вместе со своими гостями вышли из здания и под охраной полиции переехали в другую гостиницу. Автобус забросали яйцами и написали на асфальте: "Вон из Грузии!"

Протестанты поехали следом за Познером к другой гостинице и там тоже устроили акцию протеста, забросав здание яйцами. Рано утром в четверг Познер вынужден был покинуть Грузию – в аэропорт его доставили в сопровождении полиции.

Познера со скандалом выгнали из Тбилиси

Почему в Грузии ополчились на Познера

В 2017 году Познер дал интервью грузинскому телеканалу "Имеди", где нелестно высказался об отношениях грузин и абхазцев.

"Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал", - заявлял журналист.

Ранее он неоднократно высказывался по поводу войны в Грузии в 2008 году и говорил, что Грузия потеряла Абхазию навсегда.