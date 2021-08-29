Груши могут вызвать острую боль и проблемы со здоровьем: когда и кому их есть категорически нельзя

Груши категорически нельзя употреблять на голодный желудок и не стоит их включать в рацион до завтрака. Дело в том, что в грушах есть дубильные вещества, которые могут сильно навредить желудку. Если он пустой, то эти дубильные вещества быстро всасываются в кровь и могут повысить риск образования тромбов.

Кроме того, грубая клетчатка груш может сильно раздражать слизистую желудка. Также груши могут вызвать непроходимость желудка, и для пищеварения этот фрукт считается тяжелым продуктом.

Кому категорически нельзя есть груши

Людям, с диагностированными патологиями печенки

Людям с проблемами органов желудочно-кишечного тракта

Людям с гастритом и язвой желудка

Кроме того, медики предупреждают о том, что груши нельзя употреблять сразу после основного приема пищи. Нужно выдержать хотя бы 30-40 минут.

Нельзя груши есть и на ночь, так как они могут принести вред аналогичный, если бы вы употребляли их на голодный желудок. Самое оптимальное – есть груши через час после обеда.

С осторожностью нужно употреблять груши в сильную жару, так как организм может лишиться калия, магния и кальция. Груши имеют мочегонный эффект и избыток жидкости будет выведен из организма вместе с важными минералами.

Груши категорически нельзя запивать любой жидкостью, так как это может вызвать раздражение желудка. А в комбинации с мясом и овощами груши могут вызвать запор.

Еще груши нельзя комбинировать с картофелем, рисом, яйцами, макаронами и шоколадом. Не стоит добавлять груши в блюда, где есть ягоды и бананы. После употребления мяса постарайтесь сделать перерыв до приема груш хотя бы час.

Кому стоит воздержаться от груш?

Маленьким детям

Пожилым людям

Беременным женщинам

С особой осторожностью стоит употреблять груши диабетикам, так как в этих плодах много фруктозы, которая может привести к повышению уровню сахара в крови.