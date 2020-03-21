Не из группы риска: что известно о вспышке коронавируса в Киеве

Коронавирус в Украине диагностировали 21 марта еще у семи человек - в Киеве подтвердили новые случаи заражения, и таким образом количество пациентов с COVID-19 в столице увеличилось с трех до десяти.

Про вспышку коронавируса сегодня вечером сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, были лабораторно подтверждены тесты двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет.

Отметим, что данная возрастная группа находится вне указанной группы повышенного риска. Так, согласно результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, была определена такия возрастные группы и сопоставлены риски заболеть коронавирусом:

в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

для 40-49-летних - соответственно 0,3%;

для 50-59-летних - 1,3%;

для 60-69-летних - 3,4%,

для 70-79-летних - 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Кличко в своем Facebook сегодня также проинформировал, что в целом в Киеве 8 человек заразились после поездок в Европу (преимущественно это произошло во Франции и Германии), а еще в двух случаях - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Половина всех пациентов находится в Александрийской клинической больнице на лечении (среди них и 44-летний народный депутат Сергей Шахов, который госпитализирован с легкой формой пневмонии), а остальные пять человек сейчас на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Кроме того, добавил мэр, ожидается информация относительно еще трех человек, у которых есть подозрение на коронавирус. Тесты отправили в референс-лабораторию на анализ.

Отметим, что нардеп Шахов в своем Facebook рассказал, что сегодня ему сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей он остался в инфекционном отделении Александровской больницы.

21 марта утром в Украине был лабораторно подтвержден 41 случай COVID-19 (из них 3 - летальный исход и 1 - выздоровление). Днем стало известно о заражении коронавирусом в Луцке, затем еще один - в оккупированном РФ украинском Крыму, и вечером появилась информация о новых 7 - в Киеве. Таким образом общее количество случаев COVID-19 в Украине сейчас составило 50 человек.

Впрочем, в Центре общественного здоровья по состоянию на 21:00 сегодня называют другую цифру - 47. А вот телеграм-бот от Минздрава заверяет, что их 48.

Фото: скрин facebook.com/phc.org.ua

Фото: скрин сообщения бота @covid19uabot

Как сообщалось ранее, сегодня в рамках карантина из-за коронавируса в Киеве запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Вчера, 20 марта, в столице объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки COVID-19.

Также стало известно, что в связи с опасностью распространения коронавируса, 24 марта Верховная Рада может ввести в Украине чрезвычайное положение.