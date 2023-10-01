Група крові та здоров'я. Лікар назвав хвороби, які можуть загрожувати людям

Хвороби серця

Найкращі новини для власників групи О. Дослідження показують, що ризик розвитку ішемічної хвороби серця у власників цієї групи зазвичай нижчий. Можливо це пов'язано з тим, що в інших типів вищий рівень холестерину та більша кількість білка, пов'язаного зі згортанням крові.

Рак шлунку

Групи крові А, АВ і В наражаються на більший ризик, ніж група О. Люди з групою A частіше хворіють на рак шлунка. І за словами вчених, це може бути пов'язано з тим, що у людей з групою A частіше зустрічається інфекція H.pylori, яка мешкає у шлунку та викликає запалення та виразки.

Пам'ять

Невелике дослідження показало, що проблеми із пам'яттю найчастіше мають власники групи AB.

Рак підшлункової

Ризик цього раку вищий у людей з групами A, АВ або В. Молекули в еритроцитах груп A та В допомагають певним бактеріям рости в кишечнику. А це у рази підвищує ймовірність розвитку раку підшлункової залози.

Стрес

При стрес значно підвищується рівень гормону кортизолу в організмі. І саме цього гормону стресу найбільше у людей із групою крові А. Їм значно важче впоратися зі стресовими ситуаціями.

Малярія

Кров людей із групою О може допомогти запобігти зараженню малярією. Зазвичай зараження відбувається після укусу зараженого комара, але паразиту важче прикріпитися до клітин крові групи O.

Виразки

Пептичні виразки - це хворобливі утворення, що виникають на слизовій оболонці шлунка або верхніх відділах кишечника. І, як стверджують вчені, більш схильні до виразок володарі групи крові Про.

Проблема з тромбами

Венозна тромбоемболія - це коли кров згортається у глибоких венах, наприклад, у ногах. Ці згустки можуть переміщатися організмом і викликати небезпечні стани. Згідно з дослідженнями, ризик мати проблеми з тромбами значно вищий у людей з групами A, В або АВ.

Тривалість життя

Значно вищі шанси прожити довго у людей з групою О. Цілком можливо саме тому, що люди з цією групою значно менше схильні до захворювань серця, кровоносних судин і всієї серцево-судинної системи.

Фертильність

Група крові не може підказати, чи зможете ви завагітніти, на жаль. Але й у цій сфері вона може зіграти свою роль. В одному з досліджень жінки з низькою кількістю здорових яйцеклітин з більшою ймовірністю мали кров першої групи, ніж будь-яку іншу. Поки що вчені намагаються з'ясувати, чому.

Діабет

Діабет 2 типу найчастіше виникає у людей із групами крові А та В. І в цьому випадку експерти будуть проводити додаткові дослідження, щоб з'ясувати причину.

Інсульт

Найвищий ризик інсульту у власників групи AB. Лікарі вважають, що це пов'язано з тим, що люди з цією групою мають схильність до згустків крові та тромбів.

Що треба знати про групи крові

Усі групи крові діляться на 4 основні групи: О, А, В та АВ. А також на два резуси: позитивний та негативний.

Група крові А - наявність антигену А в еритроцитах та антитіл анти-В у плазмі.

Група крові B - наявність антигену B в еритроцитах та антитіл анти-А в плазмі.

Група крові AB - наявність антигену A та B на еритроцитах та відсутність антитіл.

Група крові O - відсутність антигену А і В в еритроцитах та наявність антитіл анти-А та анти-В у плазмі.

Групи крові також позначають римськими цифрами:

О - I

A - II

B - III

AB - IV