Груды бетона и кладбище техники РФ: появилось видео из освобожденного Изюма

11 сентября стало известно об окончательном освобождение города Изюм Харьковской области. Наши военные зашли в город и увидели там руины, которые оставили после себя оккупанты.
Видео появилось на канале DW.
Частично или полностью разрушены здания, уничтожены мосты, куча оставленной техники. Храмы, школы, детские сады, храмы - оккупанты не жалели ничего.
Тем не менее в городе начинают развеваться украинские флаги. Но признаки недавней оккупации, как то баннеры "Мы с Россией один народ!" еще остаются то там, то там в городе.
Местные говорят, не ожидали, что ВСУ так быстро освободят город.
"Со слезами на глазах встречали... Ждали целых полгода, очень рады", - рассказывает местная жительница.
Некоторые люди рассказывают, что специально ехали поближе к воинам ВСУ, чтобы встретить их.
До войны в Изюме проживало около 50 тысяч человек. По некоторым оценкам, погибло не менее 1000 местных жителей.
Напомним, что бои за Изюм начались после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Во время боев город был практически уничтожен.
Численное превосходство российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 7 марта 2022 года временного контроля врага над Изюмом.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский 14 сентября посетил освобожденный от оккупантов Изюм.
Напомним, в ходе контрнаступления украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории.