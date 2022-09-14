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Груды бетона и кладбище техники РФ: появилось видео из освобожденного Изюма

Коллаж РБК-Украина: Изюм после освобождения показали на видео
Автор: Светлана Мащенко

11 сентября стало известно об окончательном освобождение города Изюм Харьковской области. Наши военные зашли в город и увидели там руины, которые оставили после себя оккупанты.

Видео появилось на канале DW.

Частично или полностью разрушены здания, уничтожены мосты, куча оставленной техники. Храмы, школы, детские сады, храмы - оккупанты не жалели ничего.

Тем не менее в городе начинают развеваться украинские флаги. Но признаки недавней оккупации, как то баннеры "Мы с Россией один народ!" еще остаются то там, то там в городе.

Местные говорят, не ожидали, что ВСУ так быстро освободят город.

"Со слезами на глазах встречали... Ждали целых полгода, очень рады", - рассказывает местная жительница.

Некоторые люди рассказывают, что специально ехали поближе к воинам ВСУ, чтобы встретить их.

До войны в Изюме проживало около 50 тысяч человек. По некоторым оценкам, погибло не менее 1000 местных жителей.

Напомним, что бои за Изюм начались после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Во время боев город был практически уничтожен.

Численное превосходство российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 7 марта 2022 года временного контроля врага над Изюмом.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский 14 сентября посетил освобожденный от оккупантов Изюм.

Напомним, в ходе контрнаступления украинские военные уже освободили около 8 тысяч квадратных километров нашей территории.

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изюмВойна России против Украины