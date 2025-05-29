Груди, ніс і не тільки: 6 зірок, які зробили пластику і пишаються результатом

У світі зірок зовнішність часто - це не просто візитівка, а справжній інструмент кар’єри. І якщо колись пластичні операції ретельно приховували, то сьогодні дедалі більше селебріті говорять про них відкрито.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про шість знаменитостей не лише покращили те, що їх не влаштовувало, а й публічно заявили: так, я змінилась - і мені подобається!
Ще до початку своєї кар’єри Карді зрозуміла: без привабливого бюсту пробитися у світ шоу-бізнесу буде непросто. Вона зробила операцію зі збільшення грудей і зовсім про це не шкодує. У 2023 році в інтерв’ю для VladTV вона зізналася, що імпланти стали кроком до великого екрану. А в Instagram Карді опублікувала щиру заяву.
"Я щиро закохалася у свої нові груди. Це моя перша дорога інвестиція", - поділилася зірка.
Іггі ніколи не приховувала, що збільшила груди. В одному з інтерв’ю для видання E! вона пояснила, що краще скаже правду сама, ніж дозволить жовтій пресі вигадувати що завгодно. А у 2016 році артистка навіть публічно привітала свого пластичного хірурга з днем народження.
"Очевидно, що ми з тобою близькі, бо я завдячую тобі своїм гарним носом і розкішними грудьми. Ти чудовий чоловік, бо підтримуєш ідею того, що жінки можуть змінювати власне тіло без осуду (на відміну від багатьох інших чоловіків)", - написала співачка.
Зірка "Друзів", яка запам’яталася глядачам у ролі Фібі, також наважилася на пластику. Ліза зробила ринопластику ще в юності, і досі вважає це надзвичайно важливим рішенням.
"Це було справжнє спасіння в моєму житті", - зізнавалася акторка.
Ексучасниця гурту Destiny’s Child у 2008 році розповіла журналу People, що після того, як змінила розмір грудей із А на В за допомогою імплантів, почувається впевненою і щасливою. А у своїй книзі "Whoa, Baby", що вийшла у 2017-му, Келлі натякнула, що після грудного вигодовування думає про ще одну операцію.
"Я дуже щаслива. І почуваюся ідеальною", - зазначила співачка.
Супермодель не приховує, що зробила ринопластику через проблеми з носовою перегородкою. Вона пояснила журналу People, що операція була необхідною, але також додала свою думку про жінок, які вдаються до хірургії.
"Я не розумію жінок, які мають природну красу, але засуджують тих, хто до неї прагне за допомогою пластики. Я справді зробила ніс і відкрито про це заявляю", - наголосила Тайра.
У книзі If You Ask Me (шосте видання) легендарна акторка згадала, як у 1976 році зробила підтяжку повік. Тоді вона себе трохи критикувала за це, але згодом зрозуміла, що не пошкодувала.
"Недобре обманювати матінку-природу, але я все ж зробила підтяжку повік. І тепер рада, що зробила це ще в молодості", - написала Бетті.
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