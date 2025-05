Груди, ніс і не тільки: 6 зірок, які зробили пластику і пишаються результатом

Карді Бі

Ще до початку своєї кар’єри Карді зрозуміла: без привабливого бюсту пробитися у світ шоу-бізнесу буде непросто. Вона зробила операцію зі збільшення грудей і зовсім про це не шкодує. У 2023 році в інтерв’ю для VladTV вона зізналася, що імпланти стали кроком до великого екрану. А в Instagram Карді опублікувала щиру заяву.

Карді Бі (фото: instagram.com/iamcardib)

"Я щиро закохалася у свої нові груди. Це моя перша дорога інвестиція", - поділилася зірка.

Іггі Азалія

Іггі ніколи не приховувала, що збільшила груди. В одному з інтерв’ю для видання E! вона пояснила, що краще скаже правду сама, ніж дозволить жовтій пресі вигадувати що завгодно. А у 2016 році артистка навіть публічно привітала свого пластичного хірурга з днем народження.

Іггі Азалія (фото: instagram.com/thenewclassic)

"Очевидно, що ми з тобою близькі, бо я завдячую тобі своїм гарним носом і розкішними грудьми. Ти чудовий чоловік, бо підтримуєш ідею того, що жінки можуть змінювати власне тіло без осуду (на відміну від багатьох інших чоловіків)", - написала співачка.

Ліза Кудроу

Зірка "Друзів", яка запам’яталася глядачам у ролі Фібі, також наважилася на пластику. Ліза зробила ринопластику ще в юності, і досі вважає це надзвичайно важливим рішенням.

Ліза Кудроу (фото: instagram.com/lisakudrow)

"Це було справжнє спасіння в моєму житті", - зізнавалася акторка.

Келлі Роуленд

Ексучасниця гурту Destiny’s Child у 2008 році розповіла журналу People, що після того, як змінила розмір грудей із А на В за допомогою імплантів, почувається впевненою і щасливою. А у своїй книзі "Whoa, Baby", що вийшла у 2017-му, Келлі натякнула, що після грудного вигодовування думає про ще одну операцію.

Келлі Роуленд (фото: instagram.com/kellyrowland​​​​​​​)

"Я дуже щаслива. І почуваюся ідеальною", - зазначила співачка.

Тайра Бенкс

Супермодель не приховує, що зробила ринопластику через проблеми з носовою перегородкою. Вона пояснила журналу People, що операція була необхідною, але також додала свою думку про жінок, які вдаються до хірургії.

Тайра Бенкс (фото: instagram.com/tyrabanks)

"Я не розумію жінок, які мають природну красу, але засуджують тих, хто до неї прагне за допомогою пластики. Я справді зробила ніс і відкрито про це заявляю", - наголосила Тайра.

Бетті Вайт

У книзі If You Ask Me (шосте видання) легендарна акторка згадала, як у 1976 році зробила підтяжку повік. Тоді вона себе трохи критикувала за це, але згодом зрозуміла, що не пошкодувала.

Бетті Вайт (фото: instagram.com/bettymwhite)

"Недобре обманювати матінку-природу, але я все ж зробила підтяжку повік. І тепер рада, що зробила це ще в молодості", - написала Бетті.