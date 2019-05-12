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Грозы не стихают: в каких областях осадки пройдут стороной

STYLERЖизнь    12.05.2019 - 07:23
Грозы не стихают: в каких областях осадки пройдут стороной
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Киевлян предупредили о геомагнитных бурях 12 мая

Погода в Украине в воскресенье, 12 мая, принесет осадки практически на всей территории страны, за исключением Харьковской и Луганской областей. Также прогнозируется переменная облачность. Об этом говорится в сообщении синоптиков на сайте Gismeteo.ua.

Вместе в кратковременными дождями местами ожидаются грозы. 

Температура воздуха повысится. На Западе днем потеплеет до +18... +22 градусов, в темное время суток ожидается от +6 до +9 градусов. 

Жителям северных областей столбики термометров покажут в дневное время от +18 до +21 градуса, в ночью прогнозируется около +7...+12 градусов. 

В южных регионах температура воздуха составит днем от +17 до +21 градуса, после заката солнца ожидается от +9 до +11 градусов. 

Грозы не стихают: в каких областях осадки пройдут стороной

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В восточных областях также будет тепло - синоптики говорят о температуре воздуха до +23 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже показателя в +10 градусов. 

В столице в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, разве что вечером уместно держать под рукой зонты - высока вероятность кратковременного дождя.

В Киеве температура воздуха 12 мая прогнозируется в пределах +9...+18 градусов в течение суток.

Также синоптики предупреждают киевлян о геомагнитной буре в первой половине дня. Впрочем, она ожидается не сильная.

Грозы не стихают: в каких областях осадки пройдут стороной

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, известный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине продолжатся дожди, а в некоторых регионах они будут сопровождаться грозами.

Добавим, что мощные магнитные колебания в Украине, которые начались 11 мая, продержатся до 17-го числа.  

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