Грозы начнут отступать, но не везде: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в начале мая не сильно радует жителей большинства областей. Сильные грозы, ливни, град и похолодание охватили большинство регионов. В пятницу, 8 мая, некоторые области уже смогут погреться под солнцем.

Погода на востоке ожидается неблагоприятная, синоптики прогнозируют грозу в Днепре и Харькове, в остальных районах пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем воздух прогреется до +14 +17 градусов.

В южных областях дожди пройдут в Херсоне и Крыму, в остальных областях будет сухо. Ночью от +6 до +9 градусов, днем от +14 до +17 градусов, в Одессе потеплеет до +19 градусов. В Крыму ночью +7 +9 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, но без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

В западных областях будет сухо, а температура воздуха начнет подниматься. Ночью в регионе от +3 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +14 +16 градусов.

В центральных областях ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов. Днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.

В Киеве 8 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ночью от +4 до +6 градусов, днем потеплеет до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на 8 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло и солнце.