Грозы, ливни и шквальный ветер: часть Украины накроет холодная непогода

Погода в Украине в субботу, 5 октября, не принесет ничего хорошего жителям страны. Синоптики Украинского гидрометцентра на погодной карте показали, что на значительную часть страны налетит настоящая холодная осенняя стихия.

Самая худшая синоптическая ситуация сегодня будет в восточных, южных и в центральных областях, где ожидаются ливни с грозами, которые будет сопровождать порывистый ветер.

Что касается северных областей (кроме Сумщины), а также Винничины и части Запада, синоптики несколько изменили прогноз с вечера - теперь здесь дожди не предвидятся, но будет пасмурно и ветрено.

На Западе (за исключением Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей) сегодня будет моросить.

Температура воздуха в первый выходной день будет составлять от +11 до +16 на Западе, Севере, в Центре, а также на Одесчине и Николаевщине. На Востоке и Юге от +16 до +21 тепла.

В Киеве в субботу будет пасмурно, ветер с порывами 7-12 м/с, воздух днем прогреется до скудных +11... +13 градусов.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что известный синоптик Наталка Диденко ранее сообщила, что на выходных в регионах с самой низкой температурой - на Западе и Севере дожди будут вперемешку с мокрым снегом.