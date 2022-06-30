Грозы с градом и шквальный ветер: некоторые области Украины накроет непогодой

За существенные осадки "отвечает" деятельность атмосферных фронтов по причине разницы температур в разных частях страны до 10 градусов.

Также синоптики предупреждают о преобладании чрезвычайного уровня пожарной опасности в последний день июня в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных, центральных, южных и Харьковской областях, при этом в отдельных районах будет град и шквалы до 20 метров в секунду

Погода в центральных регионах 30 июня

В Винницкой области пасмурно и с осадками, температура воздуха днем ​​+29... +32 градусов.

В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно с прояснениями, пройдет дождь, температура воздуха днем ​​+26... +29 градусов.

В Полтавской области тоже осадки, температура воздуха днем ​​+24... +27 градусов.

Погода в западных регионах 30 июня

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без дождей, температура воздуха днем ​​+32... +35 градусов.

В Волынской и Ровенской областях облачно с прояснениями, будет сухо, температура воздуха днем ​​+29... +33 градусов.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без дождей, температура воздуха днем ​​+30... +32 градусов.

На Закарпатье небольшая облачность, сухо, температура воздуха днем ​​+35... +38 градусов.

Погода на севере Украины 30 июня

В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, вероятны дожди, температура воздуха днем ​​+26... +29 градусов.

В Черниговской и Сумской областях облачно, ожидается дождь, температура воздуха днем ​​+23... +27 градусов.

Погода в восточных регионах 30 июня

В Харьковской области дождливо и пасмурно, температура воздуха днем ​​+23... +26 градусов.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем ​​+25... +28 градусов.

Погода на юге Украины 30 июня

В Одесской области переменная облачность, дождь с грозой, температура воздуха днем ​​+29... +32 градусов.

В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, ожидаются дожди, температура воздуха днем ​​+28... +31 градусов.

В Запорожской области и в Крыму облачно, будут осадки, температура воздуха днем ​​+26... +29 градусов.