Грозовые ливни со швалами вытеснят жару: где в Украине будет опасная погода

Где 7 июля будет опасная погода

В четверг в некоторых областях пройдут грозовые дожди и прогнозируется шквальный ветер. Ввиду опасных метеорологических явлений синоптики объявляют I уровень опасности ("желтый").

Так, отмечают в Укргидрометцентре, осадки в виде грозы накроет западные, северные, большинство центральных областей, а также местами в Одесской и Николаевской области.

Кроме того, в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей будет град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Карта погоды в Украине 7 июля (фото: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха 7 июля и осадки

По данным синоптика Наталки Диденко, 7 июля жара отступит с западных, северных и части центральных областей - столбики термометров будут показывать в дневное время около +22... +28 градусов.

А вот в восточных, южных регионах и в Днепропетровской области термометры пока еще будут на высоких значениях: около +30... +35 градусов.

Что касается осадков, то они будут неравномерными. Кроме того, температурные контрасты в зоне атмосферного фронта "значительны - от +16 до +34 градусов", ввиду сего специалист предупреждает о вероятности при грозах сильных ливней, града и порывов ветра до шквального.

В Киеве 7 июля ожидается комфортная температура воздуха, и на Ивана Купала жара ослабнет до +24 градусов.

В столице прогнозируется дождь с грозой в ближайшую ночь и в четверг утром, а вот днем вероятность ливней меньше.

Когда ощутимо посвежеет

По словам синоптика, спад жары наступит в конце этой недели - в начале следующей.

"В дальнейшем температурный фон во многих областях Украины предполагается милосердным, комфортным, на Юге и Востоке ослабление жары возможно с 10-11 июля", - рассказала Диденко.

Но жара не уйдет на долго, добавила специалист, и знойные дни / периоды еще к нам еще будут возвращаться этим летом.