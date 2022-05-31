UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грозовые дожди и жара: где в Украине будут осадки, а какие области прогреет до +31

Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет жаркая и с грозовыми дождями
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине во вторник, 31 мая, будет теплая и кое-где даже жаркая, ожидаются дожди в ряде регионов, местами с грозами. Ветер в последний день весны обещает быть умеренным, но иногда будут порывы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Осадки в виде дождей 31 мая пройдут на северо-востоке и востоке Украины, а также в западных областях. Грозы вероятны в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Какая температура воздуха

Столбики термометров в дневное время покажут около +26... +31 градусов в юго-восточных и восточных областях, а на западе и севере страны +20... +25 градусов. Ночью температура воздуха составит +12... +16 градусов на Левобережье, и +8... +10 градусов в западных областях.

В Киеве ожидается небольшой дождь ночью, но днем будет без осадков, прогнозируется переменная облачность.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +9... +14 градусов, днем около +20... +25 градусов. В самой столице будет ночью +11... +13 градусов, днем +21... +23 градусов.

Карта погоды в Украине 31 мая (фото: meteo.gov.ua)

Какая погода откроет лето

А вот в первый день июня грозовые дожди ожидаются почти по всей Украине, разве что в центре, а также в Николаевской и Одесской областях будет сухо.

Температура воздуха особо не изменится, будет жара до +31 градуса на востоке и юге страны, около +23... +27 градусов в северных и центральных областях, и около +18... +23 градусов на западе Украины.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптика, погода на этой неделе в Украине принесет ливни с грозами и иногда с градом, а также будет жара.

Также мы писали о том, что синоптики обновили прогноз на июнь в Украине, и предупредили о ливнях и сильной жаре.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине