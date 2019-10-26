Грипп в Украине: как не заболеть опасной болезнью

"Подхватить" сезонную простуду может каждый, ведь переменчивая погода не всегда положительно влияет на здоровье человека. Как не заболеть, о симптомах и лечении инфекции - читайте в материале.

Этой осенью в Украине традиционно распространяется острое инфекционное заболевание дыхательных путей. "Как правило, осенью в нашей стране циркулирует один-два или больше штаммов гриппа А и один штамм гриппа Б. Принято считать, что грипп А – более тяжелый, дает больше осложнений и склонен распространяться в виде эпидемий. Тогда как грипп Б обычно легче переносится, да и случается эпизодически. В основном 90% заболеваемости и осложнений связаны с типом А", - поясняет эксперт.

Часто люди путают грипп с простудой, и когда болеют, то не меняют образ жизни. Например, продолжают ходить на работу, не снижают привычных нагрузок. Это может негативно сказываться на здоровье.

Грипп в Украине 2019 - кто в зоне риска, как распознать и лечить (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как не заболеть

Чтобы не "подхватить" любые типично "осенние" инфекции, важно поддерживать иммунитет. Но лучше не принимать каких-либо иммуномодуляторов, обещающих "быстрое укрепление здоровья", поскольку их эффективность не всегда доказана.

Вместо этого стоит вести здоровый образ жизни в целом – достаточно спать, сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек. Еще сюда стоит добавить закаливание и начать постепенно практиковать контрастный душ. Также нужно регулярно проветривать помещения, где вы живете и работаете, не перегревать комнаты, соблюдая в них температуру на уровне плюс 18-24 градусов.

Симптомы

Заболевание начинается остро, у больного резко повышается температура тела до 40 градусов, возникает сильная слабость, боль в голове, озноб, головокружение, сильное потоотделение, покраснение горла, боль ноющего характера в мышцах и суставах, обморочное состояние, заложенность носа и нарушение носового дыхания, давящая боль в глазах.

Повышенная температура тела может держатся около 5 суток, в этот период у больного наблюдается сниженное мочевыделение, могут возникать судороги, галлюцинации при значительном повышении температуры.

Грипп в Украине 2019 - как не заболеть, симптомы, лечение (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Лечение

Врачи также советуют соблюдать простые профилактические меры для предотвращения распространения вирусов гриппа:

избегайте близкого контакта с больными;

если заболели вы, то старайтесь как можно реже находиться рядом с другими людьми, чтобы не заразить их;

если у вас есть симптомы гриппа, то оставайтесь дома не менее суток после того, как спадет высокая температура (исключением может стать визит к врачу). Высокая температура должна нормализоваться в течение первых суток без применения каких жаропонижающих препаратов.

часто мойте руки с мылом или используйте антисептики для рук;

старайтесь не касаться лица, особенно зоны глаз, носа и рта;

протирайте и дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут переносить микробы и вирус гриппа.

Напомним, что в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. В этом году ВОЗ поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.