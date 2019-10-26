Грипп в Украине: как не заболеть опасной болезнью

Этой осенью в Украине традиционно распространяется острое инфекционное заболевание
"Подхватить" сезонную простуду может каждый, ведь переменчивая погода не всегда положительно влияет на здоровье человека. Как не заболеть, о симптомах и лечении инфекции - читайте в материале.
Этой осенью в Украине традиционно распространяется острое инфекционное заболевание дыхательных путей. "Как правило, осенью в нашей стране циркулирует один-два или больше штаммов гриппа А и один штамм гриппа Б. Принято считать, что грипп А – более тяжелый, дает больше осложнений и склонен распространяться в виде эпидемий. Тогда как грипп Б обычно легче переносится, да и случается эпизодически. В основном 90% заболеваемости и осложнений связаны с типом А", - поясняет эксперт.
Часто люди путают грипп с простудой, и когда болеют, то не меняют образ жизни. Например, продолжают ходить на работу, не снижают привычных нагрузок. Это может негативно сказываться на здоровье.
Чтобы не "подхватить" любые типично "осенние" инфекции, важно поддерживать иммунитет. Но лучше не принимать каких-либо иммуномодуляторов, обещающих "быстрое укрепление здоровья", поскольку их эффективность не всегда доказана.
Вместо этого стоит вести здоровый образ жизни в целом – достаточно спать, сбалансированно питаться и отказаться от вредных привычек. Еще сюда стоит добавить закаливание и начать постепенно практиковать контрастный душ. Также нужно регулярно проветривать помещения, где вы живете и работаете, не перегревать комнаты, соблюдая в них температуру на уровне плюс 18-24 градусов.
Заболевание начинается остро, у больного резко повышается температура тела до 40 градусов, возникает сильная слабость, боль в голове, озноб, головокружение, сильное потоотделение, покраснение горла, боль ноющего характера в мышцах и суставах, обморочное состояние, заложенность носа и нарушение носового дыхания, давящая боль в глазах.
Повышенная температура тела может держатся около 5 суток, в этот период у больного наблюдается сниженное мочевыделение, могут возникать судороги, галлюцинации при значительном повышении температуры.
Врачи также советуют соблюдать простые профилактические меры для предотвращения распространения вирусов гриппа:
Напомним, что в Украину поставят полмиллиона доз вакцин против гриппа. В этом году ВОЗ поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.