Грипп в Украине: медики назвали дату второй волны эпидемии

Грипп в Украине превысил эпидемический порог и с каждым днем фиксируют все больше заболевших острыми респираторными заболеваниями. Однако медики напугали прогнозом о том, что после первой сильной волны, в Украине наступит и вторая волна всплеска заболеваний.

Как отметила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко в комментарии для издания ГолосUA, после 16 февраля ожидается, что эпидемия пойдет на спад.

"На данный момент в Киеве превышен эпидпорог. Сейчас переживаем пик заболеваемости гриппом, надеемся, что после этой недели, волна пойдет на спад. По всей Украине и в Киеве в больницах огромное количество гриппозных больных со штаммом Н1N1, который является потомком пандемического и дает тяжелые формы. В частности, приводит к осложнениям, к таким как пневмония", - отметила Мироненко и добавила, что медики не исключают и второй волны заболеваний в Украине.

"Надеюсь, что в этом эпидсезоне обойдется без второй волны заболеваемости гриппа. Однако может подключиться другой возбудитель, и тогда не исключено, что Украину к концу февраля может накрыть вторая волна гриппа", - добавила врач-эпидемиолог.