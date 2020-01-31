Грипп в Украине: эксперт рассказала о прививках во время эпидемии

Грипп в Украине превысил граничный порог в нескольких областях на 1,5-2%. В стране массово закрывают школы на карантин, и по данным медиков, вирусы перенесли уже 2,5 миллиона человек.

Как отмечает доктор медицинских наук, профессор медицины, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций института эпидемиологии имени Громашевского Алла Мироненко, в Украине ежегодно гриппов болеет каждый 10-й взрослый и каждый 4-й ребенок. Она рассказала, чем опасны нынешние штаммы гриппа и стоит ли делать прививки в период эпидемии в программе "Сніданок 1+1".

Алла Мироненко считает, что на данный момент Украина уже находится в эпидемическом периоде. Она напомнила, что грипп начинается молниеносно в отличие от вирусных заболеваний. При гриппе высокая температура появляется сразу, а при обычных ОРВИ – сначала начинается насморк и кашель, а вот температура может и не повышаться.

Самый лучший способ уберечь себя от гриппа, по словам Мироненко, это сделать прививку. Профессор объяснила, есть ли смысл делать прививку сейчас, когда большая часть страны уже находится на карантине.

"Всемирная организация здравоохранения считает, что прививки можно делать в любое время. Но надо понимать, для того, чтобы вакцина сработала, нужно время. Это две недели для взрослого и месяц для детей. То есть, сейчас можно не успеть, если ты уже попал в волну эпидемии. Шанс заболеть все равно есть", - объяснила Мироненко и добавила, что в Украине качественные вакцины от гриппа и бояться подделок не стоит.

"В мире действует мощная система мониторинга за циркуляцией вирусов. И дважды в год ВОЗ дает рекомендации относительно того, какие штаммы следует включить в состав вакцин, чтобы они были актуальными, а не устаревшими. Ежегодно вакцины меняются. Бывают единичные случаи, когда нет совпадения, но это на самом деле редко", - добавила профессор.

Эксперт рассказала об эпидемии гриппа в Украине и о том, стоит ли делать прививки