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Грипп начал атаку в Украине: как спастись от заболевания

STYLERЖизнь    28.12.2019 - 20:24
Грипп начал атаку в Украине: как спастись от заболевания
Грипп в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Грипп в Украине начал распространяться, врач дал рекомендации, как не заразиться

Грипп в Украине начал свою атаку, так как вирусы очень активно размножаются в погоду, когда слякоть и сырость. Сейчас в нашей стране именно такая погодная обстановка, поэтому стоит очень серьезно отнестись к своему здоровью и прислушаться к советам от специалиста. Терапевт Наталья Гордиенко дала несколько рекомендаций, которые помогут уберечься от инфекции, пишет "Обозреватель".

Первое правило врача - это правильное и разнообразное питание, которое включает в себя витамины и исключает фаст-фуд.

"Мои рекомендации всем известны. В первую очередь, чтобы помочь организму в противостоянии вирусам и бактериям, нужно рационально полноценно питаться: часто, но маленькими порциями, исключить "мусорную" еду, есть побольше свежих фруктов и овощей", – сообщила медик.

По словам врача, не стоит в это период очень сильно нагружать себя физической нагрузкой. Но не стоит забывать о зарядке.

"Не стоит, по ее словам, и перетруждаться. Так, излишние нагрузки причиняют такой же вред организму, как и стрессы: они снижают иммунитет и делают организм восприимчивым к болезнетворным микроорганизмам. При этом вовсе пренебрегать физической активностью нельзя. Даже обычная несложная утренняя зарядка укрепляет защитные функции и налаживает все процессы в организме. Так что держите баланс между нагрузками и отдыхом – не переутомляйтесь, но и не залеживайтесь", - порекомендовала медик.

Гордиенко посоветовала одеваться по погоде, но стараться избегать людных мест, особенно в период эпидемии. Если вы все же заболели - оставайтесь дома, не ходите даже в магазин и соблюдайте постельный режим.

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