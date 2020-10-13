Грипп и COVID-19 одновременно могут привести к смерти: украинцев предупредили об опасности

Гриппом и коронавирусом возможно заразиться одновременно. Мало того, симптомы заболеваний очень схожи и при одновременном заражении риск развития опасных состояний и даже смерти вырастает в два раза. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Специалисты рассказали о симптомах, которые отличают эти два заболевания и дали рекомендации о том, как себя обезопасить в период пандемии и сезонных простуд. Детали сообщили в пресс-службе ЦОЗ.

"Грипп и коронавирусная инфекция - опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - сказано в сообщении.

И грипп и COVID-19 передается капельным путем и начало заболеваний имеет основные симптомы – лихорадку, усталость и кашель. В ЦОЗ также добавили, что антибиотики не ускоряют процесс выздоровления в обоих случаях.

Специалисты дали рекомендации о том, как уберечь себя и близких от заражения:

Тщательно и часто мыть руки не менее 30-40 секунд

Соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других людей

В местах, где соблюдать дистанцию невозможно – надевать маску обязательно.

Не касаться глаз, рта и носа

Кашлять и чихать только в сгиб локтя или одноразовый платок

От гриппа желательно вакцинироваться. От COVID-19 пока вакцины не существует.

При появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачу.

"Помните: соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон, физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, ранее мы писали о том, как отличить кашель при коронавирусе и простуде.

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