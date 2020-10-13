ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Грипп и COVID-19 одновременно могут привести к смерти: украинцев предупредили об опасности

Автор: Анна Шиканова

В Центре общественного здоровья рассказали, как не заразиться двумя заболеваниями одновременно

Гриппом и коронавирусом возможно заразиться одновременно. Мало того, симптомы заболеваний очень схожи и при одновременном заражении риск развития опасных состояний и даже смерти вырастает в два раза. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Специалисты рассказали о симптомах, которые отличают эти два заболевания и дали рекомендации о том, как себя обезопасить в период пандемии и сезонных простуд. Детали сообщили в пресс-службе ЦОЗ.

"Грипп и коронавирусная инфекция - опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - сказано в сообщении.

И грипп и COVID-19 передается капельным путем и начало заболеваний имеет основные симптомы – лихорадку, усталость и кашель. В ЦОЗ также добавили, что антибиотики не ускоряют процесс выздоровления в обоих случаях.

Самые читаемые новости

Специалисты дали рекомендации о том, как уберечь себя и близких от заражения:

  • Тщательно и часто мыть руки не менее 30-40 секунд
  • Соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других людей
  • В местах, где соблюдать дистанцию невозможно – надевать маску обязательно.
  • Не касаться глаз, рта и носа
  • Кашлять и чихать только в сгиб локтя или одноразовый платок
  • От гриппа желательно вакцинироваться. От COVID-19 пока вакцины не существует.
  • При появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачу.

"Помните: соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон, физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, ранее мы писали о том, как отличить кашель при коронавирусе и простуде.

А также рассказывали о том, что врачи назвали главные признаки того, что человек уже переболел коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19КоронавирусГрипп