Грип цього року рано стартував: як від нього вберегтися та тривожні симптоми

Грип в Україні цього року швидко стартував. Дуже багато хворих серед дорослих та дітей. Багато хто через захворювання опиняється в реанімації.
Лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram розповіли про єдиний спосіб перенести вірус легко та назвали його симптоми.
Грип проявляється раптово та гостро, ви можете відразу відчути різко виражену ломоту в тілі, озноб, головний біль, у той час як більшість ГРВІ мають поступовий початок, загальну слабкість, нежить.
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Проти всіх ГРВІ вакцинуватися неможливо, тому що 200 збудників в одну вакцину ніяк не вкладеш. І вони зазвичай проходять легше та без ускладнень. Грип – це важчий перебіг, у нього набагато більше ускладнень.
Єдиний спосіб перенести вірус легко – це вакцинуватися. В Україні ця вакцина не входить до списку обов'язкових, тому купити її потрібно власним коштом.
Можна купити вакцину і прищепитися у свого сімейного лікаря, а можна зробити в приватній клініці.
Дуже важливо щепитися щороку, оскільки штами грипу змінюються.
Кому можна щепитися?
Лікарі відзначають, що все залежить від імунітету, стану організму та того штаму, який ви підчепили. Існують швидкі тести, які через 5-10 хв покажуть чи це грип, А чи В.
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