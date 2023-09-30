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Грип у дітей: педіатр назвала найбільші небезпеки хвороби та найкращий спосіб захисту від неї

Що треба знати про вакцинація дітей від грипу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

1 жовтня розпочинається епідеміологічний сезон грипу. Цьогоріч медики очікують 4 штами. Лікарі закликають українців вакцинуватися, аби не допустити ускладнень від хвороби.

Про те, чим небезпечний грип для дітей і як правильно їх вакцинувати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку педіатра Вікторії Сіротіної в Instagram.

Чим небезпечний грип для дітей

"Грип - це не просто ГРВІ, це важке респіраторне, вірусне захворювання, що може спричинити легку або важку хворобу, іноді може призвести до важких ускладнень та летальних наслідків", - каже педіатр.

Найкращий спосіб запобігти захворюванню та ускладнень від грипу - щорічно робити щеплення.

Які прояви грипу:

  • лихоманка та озноб
  • кашель
  • біль у горлі
  • нежить або закладеність носа
  • болі в м'язах або тілі
  • в'ялість
  • біль у животі
  • блювота, діарея

Які вакцини краще вибирати від грипу цього року (фото: Instagram/doctor_sirotina)

Коли потрібно проводити вакцинацію дітей

Вакцинувати дитину проти грипу можна у віці від 6 місяців. При першій вакцинації треба вколоти дві дози з інтервалом 4 тижні. Далі потрібно давати 1 дозу щороку.

Починаючи з 9 років, навіть, якщо це перша вакцинація в житті, то треба колоти 1 дозу і повторювати її щороку.

Вакцинація проводиться внутрішньом'язево дітям до трьох років у стегно, старшим - у плече.

Провести вакцинації можна у приватній клініці за попереднім записом. Нагадаємо, що імунітет виробляється протягом 3 тижнів після вакцинації. Ціни на вакцинацію у Києві стартують від 700 грн.

Ціни на вакцинацію від грипу у Києві (скриншот)

Раніше ми писали про те, коли і як потрібно вводити гриби у раціон дітей.

Читайте також про те, які два правила допоможуть дитині менше хворіти у колективі.

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