Грип у дітей: педіатр назвала найбільші небезпеки хвороби та найкращий спосіб захисту від неї

Чим небезпечний грип для дітей

"Грип - це не просто ГРВІ, це важке респіраторне, вірусне захворювання, що може спричинити легку або важку хворобу, іноді може призвести до важких ускладнень та летальних наслідків", - каже педіатр.

Найкращий спосіб запобігти захворюванню та ускладнень від грипу - щорічно робити щеплення.

Які прояви грипу:

лихоманка та озноб

кашель

біль у горлі

нежить або закладеність носа

болі в м'язах або тілі

в'ялість

біль у животі

блювота, діарея

Які вакцини краще вибирати від грипу цього року (фото: Instagram/doctor_sirotina)

Коли потрібно проводити вакцинацію дітей

Вакцинувати дитину проти грипу можна у віці від 6 місяців. При першій вакцинації треба вколоти дві дози з інтервалом 4 тижні. Далі потрібно давати 1 дозу щороку.

Починаючи з 9 років, навіть, якщо це перша вакцинація в житті, то треба колоти 1 дозу і повторювати її щороку.

Вакцинація проводиться внутрішньом'язево дітям до трьох років у стегно, старшим - у плече.

Провести вакцинації можна у приватній клініці за попереднім записом. Нагадаємо, що імунітет виробляється протягом 3 тижнів після вакцинації. Ціни на вакцинацію у Києві стартують від 700 грн.

Ціни на вакцинацію від грипу у Києві (скриншот)