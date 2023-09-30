Грип у дітей: педіатр назвала найбільші небезпеки хвороби та найкращий спосіб захисту від неї
1 жовтня розпочинається епідеміологічний сезон грипу. Цьогоріч медики очікують 4 штами. Лікарі закликають українців вакцинуватися, аби не допустити ускладнень від хвороби.
Про те, чим небезпечний грип для дітей і як правильно їх вакцинувати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку педіатра Вікторії Сіротіної в Instagram.
Чим небезпечний грип для дітей
"Грип - це не просто ГРВІ, це важке респіраторне, вірусне захворювання, що може спричинити легку або важку хворобу, іноді може призвести до важких ускладнень та летальних наслідків", - каже педіатр.
Найкращий спосіб запобігти захворюванню та ускладнень від грипу - щорічно робити щеплення.
Які прояви грипу:
- лихоманка та озноб
- кашель
- біль у горлі
- нежить або закладеність носа
- болі в м'язах або тілі
- в'ялість
- біль у животі
- блювота, діарея
Які вакцини краще вибирати від грипу цього року (фото: Instagram/doctor_sirotina)
Коли потрібно проводити вакцинацію дітей
Вакцинувати дитину проти грипу можна у віці від 6 місяців. При першій вакцинації треба вколоти дві дози з інтервалом 4 тижні. Далі потрібно давати 1 дозу щороку.
Починаючи з 9 років, навіть, якщо це перша вакцинація в житті, то треба колоти 1 дозу і повторювати її щороку.
Вакцинація проводиться внутрішньом'язево дітям до трьох років у стегно, старшим - у плече.
Провести вакцинації можна у приватній клініці за попереднім записом. Нагадаємо, що імунітет виробляється протягом 3 тижнів після вакцинації. Ціни на вакцинацію у Києві стартують від 700 грн.
Ціни на вакцинацію від грипу у Києві (скриншот)
Раніше ми писали про те, коли і як потрібно вводити гриби у раціон дітей.
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