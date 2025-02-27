Гріх чи ні: чи можна подружжю займатися сексом у піст?

Подружні стосунки під час посту - це питання, щодо якого існує багато різних думок, часто заснованих на традиціях, особистих переконаннях або навіть забобонах. Як же насправді ставиться Церква до цього питання?
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, чи є подружня близькість перешкодою для духовного життя під час посту.
У церковному праві немає канонів, які б зобов’язували подружні пари утримуватися від інтимної близькості під час посту. Усі церковні настанови, що стосуються цієї теми, вказують на те, що обов’язкове утримання в шлюбі має місце лише перед літургією та таїнством хрещення.
Апостол Павло у своєму Першому посланні до коринфян наголошує, що подружні стосунки є простором свободи в любові. Це справа суто особиста і має регулюватися лише взаємною згодою та прагненням до духовного життя. Він закликає чоловіків і жінок не позбавляти одне одного подружньої близькості, окрім як на певний час для молитви та посту.
Однак після цього подружжя повинне знову бути разом, щоб уникнути спокуси і можливих проблем у стосунках. Саме ці слова апостола Павла і стали підґрунтям для традиційної думки про бажаність стриманості у піст.
На відміну від заборон щодо вживання скоромної їжі, за порушення яких передбачено церковне покарання, подружні стосунки не мають таких суворих обмежень. Канонічне передання Церкви підтверджує цю позицію і дозволяє подружжю самостійно визначати, як їм чинити під час посту.
Зокрема, у 3-му правилі святителя Діонісія Олександрійського сказано, що подружжя має бути власним суддею у цьому питанні. Вони повинні пам’ятати слова апостола Павла про те, що утримання від близькості має відбуватися лише за згодою і лише на певний час.
Однак навіть у тих випадках, коли рекомендувалося стримання, ніяких канонічних покарань за його порушення не існувало. Це означає, що рішення про інтимні стосунки під час посту залишається за подружжям і залежить від їхнього духовного стану та прагнення до молитви.
Іоанн Златоуст у своїх тлумаченнях наголошував, що примусове утримання від подружньої близькості без згоди іншої сторони може призвести до серйозних проблем. Він підкреслював, що чоловік і жінка не повинні ухилятися від виконання подружнього обов’язку, якщо це може викликати спокуси або напруження у стосунках.
Подружнє життя не віддаляє людину від Бога, якщо воно будується на любові та взаємоповазі. Проте святі отці наголошували, що в період посту молитва може бути глибшою, якщо поєднувати її з добровільним утриманням. Таке стримання має сенс лише тоді, коли воно відбувається за обопільною згодою і є засобом духовного вдосконалення.
Водночас насильницьке чи примусове обмеження у подружніх стосунках є небажаним і може спричинити гріхи, такі як перелюб або роздратування. Таким чином, утримання має бути усвідомленим вибором, а не зовнішньою вимогою чи формальністю.
У деяких традиціях існує повір’я, що діти, зачаті в піст, можуть мати певні недоліки чи навіть нещасливу долю. Проте Церква відкидає ці твердження, називаючи їх марновірством і забобонами, які не мають під собою жодних богословських підстав.
Апостол Павло у Першому посланні до Тимофія різко засуджує подібні думки, називаючи їх вигадками "лицемірів, спалених у своїй совісті". У християнській традиції не існує зв’язку між святістю часу посту та якістю зачаття дитини. Головним критерієм є любов і гармонія у стосунках подружжя, а не дотримання зовнішніх формальностей.
Натомість Святе Письмо і вчення святих отців підкреслюють, що кожна дитина є даром Божим, незалежно від того, коли вона була зачата. Тому важливо уникати забобонів і керуватися вірою, розумом та вченням Церкви, а не людськими вигадками.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Релігія в Україні" та "Релігійна правда".