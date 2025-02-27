Гріх чи ні: чи можна подружжю займатися сексом у піст?

Чи можна займатися сексом у шлюбі під час посту?

У церковному праві немає канонів, які б зобов’язували подружні пари утримуватися від інтимної близькості під час посту. Усі церковні настанови, що стосуються цієї теми, вказують на те, що обов’язкове утримання в шлюбі має місце лише перед літургією та таїнством хрещення.

Апостол Павло у своєму Першому посланні до коринфян наголошує, що подружні стосунки є простором свободи в любові. Це справа суто особиста і має регулюватися лише взаємною згодою та прагненням до духовного життя. Він закликає чоловіків і жінок не позбавляти одне одного подружньої близькості, окрім як на певний час для молитви та посту.

Однак після цього подружжя повинне знову бути разом, щоб уникнути спокуси і можливих проблем у стосунках. Саме ці слова апостола Павла і стали підґрунтям для традиційної думки про бажаність стриманості у піст.

Канонічні настанови Церкви щодо подружнього життя

На відміну від заборон щодо вживання скоромної їжі, за порушення яких передбачено церковне покарання, подружні стосунки не мають таких суворих обмежень. Канонічне передання Церкви підтверджує цю позицію і дозволяє подружжю самостійно визначати, як їм чинити під час посту.

Зокрема, у 3-му правилі святителя Діонісія Олександрійського сказано, що подружжя має бути власним суддею у цьому питанні. Вони повинні пам’ятати слова апостола Павла про те, що утримання від близькості має відбуватися лише за згодою і лише на певний час.

Однак навіть у тих випадках, коли рекомендувалося стримання, ніяких канонічних покарань за його порушення не існувало. Це означає, що рішення про інтимні стосунки під час посту залишається за подружжям і залежить від їхнього духовного стану та прагнення до молитви.

Питання сексуального утримання під час Великого посту залишається на совісті самого подружжя (фото: Freepik.com)

Думка святих отців про подружні стосунки під час посту

Іоанн Златоуст у своїх тлумаченнях наголошував, що примусове утримання від подружньої близькості без згоди іншої сторони може призвести до серйозних проблем. Він підкреслював, що чоловік і жінка не повинні ухилятися від виконання подружнього обов’язку, якщо це може викликати спокуси або напруження у стосунках.

Подружнє життя не віддаляє людину від Бога, якщо воно будується на любові та взаємоповазі. Проте святі отці наголошували, що в період посту молитва може бути глибшою, якщо поєднувати її з добровільним утриманням. Таке стримання має сенс лише тоді, коли воно відбувається за обопільною згодою і є засобом духовного вдосконалення.

Водночас насильницьке чи примусове обмеження у подружніх стосунках є небажаним і може спричинити гріхи, такі як перелюб або роздратування. Таким чином, утримання має бути усвідомленим вибором, а не зовнішньою вимогою чи формальністю.

Чи є зв’язок між постом і зачаттям дітей?

У деяких традиціях існує повір’я, що діти, зачаті в піст, можуть мати певні недоліки чи навіть нещасливу долю. Проте Церква відкидає ці твердження, називаючи їх марновірством і забобонами, які не мають під собою жодних богословських підстав.

Апостол Павло у Першому посланні до Тимофія різко засуджує подібні думки, називаючи їх вигадками "лицемірів, спалених у своїй совісті". У християнській традиції не існує зв’язку між святістю часу посту та якістю зачаття дитини. Головним критерієм є любов і гармонія у стосунках подружжя, а не дотримання зовнішніх формальностей.

Натомість Святе Письмо і вчення святих отців підкреслюють, що кожна дитина є даром Божим, незалежно від того, коли вона була зачата. Тому важливо уникати забобонів і керуватися вірою, розумом та вченням Церкви, а не людськими вигадками.