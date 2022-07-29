Грибная охота началась, а вместе с ней и отравления: как избежать таких неприятностей

В Украине начался грибной сезон и, хотя бродить по лесам запрещено во многих областях, украинцы уже активно собирают грибы. И также активно регистрируются случаи отравления.
Как правильно собирать грибы, их употреблять и не отравиться - читайте в материале ниже.
В Черниговском областном центре контроля и профилактики заболеваний МОЗ сообщили, что зарегистрировано пять случаев отравления грибами. Сейчас два человека находится в больнице - с подозрением на отравление грибами.
Непереносимость грибов. В грибах есть хитин - грибная клетчатка, которую не каждый желудок может переварить. До 12 лет у детей и у людей пожилого возраста фермента для переваривания хитина очень мало.
Неправильная обработка грибов или неправильная технология приготовления.
Смешивание съедобных грибов и ядовитых в одной корзине. Часто в корзину попадает бледная поганка и это приводит к очень сильным отравлениям. Достаточно даже кусочка этого гриба в корзине или кастрюле, чтобы вызвать тяжелые последствия.
Употребление ядовитых грибов или грибов, которые впитали слишком много токсинов.
Первые симптомы отравления грибами: рвота, боль в животе, расстройство пищеварения. Может быть повышение температуры тела.
Если рвоты нет, то можно самостоятельно промыть желудок, принять энтеросорбент и выпить солевой раствор. И вызвать врача.
Если состояние хуже, то нужно вызывать экстренную медицинскую помощь или ехать в больницу самостоятельно.
Врачи просят сохранить остатки грибов, чтобы легче было установить диагноз и выбрать соответствующее лекарство.
Не занимайтесь самолечением, при первых признаках отравления - обратитесь за медицинской помощью. Грибы очень токсичны и могут отравление может привести к смерти.
Кстати, ранее мы писали о том, как оказать первую помощь при отеке Квинке - сильнейшей аллергической реакции.
А еще рассказывали о том, как правильно оказать помощь при тошноте и рвоте, если рядом нет врача.