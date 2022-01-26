Грейпфрут может быть смертельно опасным: когда и кому его есть категорически нельзя

Грейпфрут считается полезным цитрусовым фруктом. В нем содержится огромное количества витамина С. Но он может стать очень опасным для организма в некоторых случаях.

В каких случаях грейпфрут может стать опасным и с чем его нельзя соединять, рассказали эксперты SasaPost.

Как оказалось, грейпфрут категорически нельзя смешивать с определенными лекарствами. В этом цитрусовом содержатся фуранокумарины, которые способны нарушить работу цитохрома Р45. А именно он контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

Если этот фермент начнет барахлить, то вещества из медицинских препаратов начнут накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Или же эффективность лекарств может снизиться из-за очень низкой концентрации.

"Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять в вашем организме функцию ферментов на 24 часа. Поэтому выдерживать интервал между приемом фрукта и лекарства просто бессмысленно", - отметили эксперты.

С какими лекарствами нельзя употреблять грейпфрут

Препараты от атеросклероза

Некоторые лекарства против аритмии

Некоторые обезболивающие препараты

Препараты против повышенного артериального давления

Антигистаминные препараты

Противоопухолевые препараты, препараты с эстрогенами

Противозачаточные таблетки

Виагра

Какие могут проблемы

По словам специалистов, сочетание грейпфрута с такими препаратами может вызвать нарушение сердечного ритма, образование тромбов, поражение почек, поражение костного мозга, разрушения мышечных волокон и даже внезапную остановку сердца.