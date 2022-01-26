Грейпфрут может быть смертельно опасным: когда и кому его есть категорически нельзя
Грейпфрут считается полезным цитрусовым фруктом. В нем содержится огромное количества витамина С. Но он может стать очень опасным для организма в некоторых случаях.
В каких случаях грейпфрут может стать опасным и с чем его нельзя соединять, рассказали эксперты SasaPost.
Как оказалось, грейпфрут категорически нельзя смешивать с определенными лекарствами. В этом цитрусовом содержатся фуранокумарины, которые способны нарушить работу цитохрома Р45. А именно он контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.
Если этот фермент начнет барахлить, то вещества из медицинских препаратов начнут накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Или же эффективность лекарств может снизиться из-за очень низкой концентрации.
"Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять в вашем организме функцию ферментов на 24 часа. Поэтому выдерживать интервал между приемом фрукта и лекарства просто бессмысленно", - отметили эксперты.
С какими лекарствами нельзя употреблять грейпфрут
- Препараты от атеросклероза
- Некоторые лекарства против аритмии
- Некоторые обезболивающие препараты
- Препараты против повышенного артериального давления
- Антигистаминные препараты
- Противоопухолевые препараты, препараты с эстрогенами
- Противозачаточные таблетки
- Виагра
Какие могут проблемы
По словам специалистов, сочетание грейпфрута с такими препаратами может вызвать нарушение сердечного ритма, образование тромбов, поражение почек, поражение костного мозга, разрушения мышечных волокон и даже внезапную остановку сердца.
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