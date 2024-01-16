Green Grey показали емоційне відео про втрату близького друга, якого розстріляли росіяни

Кому присвячена пісня "Друже"

Ця пісня - присвята українському герою і другу гурту - байкеру, якого друзі називали Мессер.

Володимир Мессер був президентом першого українського мотоклубу, а потім очолив українське відділення міжнародного клубу Hells Angels.

Коли почалося російське вторгнення він під обстрілами вивозив людей з Київської області, ризикуючи своїм життям. Чоловік загинув під Ірпенем від куль окупантів у березні 2022 року, рятуючи цивільних - жінок, дітей, беззбройних людей.

Кадр з відео "Друже"

"Друже", говорять музиканти, "пісня про людину, яка принесла себе в жертву заради інших".

В кліпі музиканти показали себе зовсім з іншого боку, що раніше не був притаманний їм: нові сенси, інтонації та більш ліричний підхід у виконанні - це результат переживання музикантами спільного болю після загибелі їх близького друга.

Його життя - приклад великої любові до ближніх, і гурт бачить своєю місією розказати про його подвиг і тим самим вшанувати всіх українців, що загинули від рук російських загарбників.

Яка мета відео "Друже"

За словами Яценка, ця робота далася GG нелегко, бо "хотілося через музику, текст і відео передати власний внутрішній стан від втрати близької людини, спустошення, яке нас накрило з головою".

"І реалії такі, що сьогодні ледь не кожен другий українець стикається з подібною трагедією… Тому метою нашого кліпу стала підтримка емоційного стану людей, хто проживає це зараз. Всі переживають втрату по-різному, тому ми показуємо всі стадії її подолання на своєму власному досвіді. Проте, ми будемо раді, якщо наш досвід зможе змотивувати когось, вселивши віру у те, що жити після трагедії можна і треба", - каже Андрій.

Кадр з відео "Друже"

Кліп поділений на три частини і кожна символізує три стадії подолання втрати. А саме:

неприйняття, депресія та тотальне спустошення

втеча від себе: спроба вгамувати внутрішнє спустошення якоюсь зовнішньою діяльністю, що не дає результату

остаточне прийняття втрати, готовність впустити болючі спогади ближче до себе

Кожна частина цього мініфільму - окрема історія, що стає частиною пазлу і проливає світло на всю картину в цілому. Це історія, яку відчував кожен, хто коли-небудь переживав втрату.

"Ми усвідомлюємо свою причетність до сьогочасних подій, бо і самі є їх частиною. Однак, ми не звикли опускати руки, тому хочемо бути корисними, а можливо для когось навіть і мотиваторами у ці складні моменти життя", - резюмує Яценко.