Грачевский за несколько часов до смерти записал обращение к дочери: моя звездочка

Грачевского госпитализировали в больницу перед Новым годом, и его жена сообщила, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. Но уже 9 января его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Состояние Грачевского немного стабилизировалось, но 14 января ему снова стало хуже.

До последних минут своей жизни создатель "Ералаша" думал о своей семье и детях. У него двое взрослых детей от первого брака – сын Максим и дочь Ксения, от второго брака – дочь Василиса, которой сейчас 8 лет и сын Филипп от третьего брака с актрисой Екатериной Белоцерковской, который родился в апреле 2020 года.

Однако видеообращение Грачевский записал для своей дочери Василисы.

"Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное…Я жду от тебя звонка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка", - сказал Борис Грачевский.

Грачевский записал прощальное видео для дочери