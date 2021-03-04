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Грачевский за несколько часов до смерти записал обращение к дочери: моя звездочка

Автор: Анна Шиканова

Создатель культового детского юмористического шоу "Ералаш" Борис Грачевский скончался 14 января от последствий коронавирусной инфекции. Накануне смерти он записал видеообращение к своей 8-летней дочери Василисе.

Ролик Бориса Грачевского разместили в Telegram-канале "Звездач".

Грачевского госпитализировали в больницу перед Новым годом, и его жена сообщила, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. Но уже 9 января его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Состояние Грачевского немного стабилизировалось, но 14 января ему снова стало хуже.

До последних минут своей жизни создатель "Ералаша" думал о своей семье и детях. У него двое взрослых детей от первого брака – сын Максим и дочь Ксения, от второго брака – дочь Василиса, которой сейчас 8 лет и сын Филипп от третьего брака с актрисой Екатериной Белоцерковской, который родился в апреле 2020 года.

Однако видеообращение Грачевский записал для своей дочери Василисы.

"Поговори с папой! Мне уже легче, уже могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное…Я жду от тебя звонка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка", - сказал Борис Грачевский.

Грачевский записал прощальное видео для дочери

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети вспомнили лучшие выпуски "Ералаша".

А также рассказывали о том, что скончался известный киевский актер Иван Марченко.

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