Что говорят сдавшиеся российские оккупанты, и что отвечают пленные украинские защитники

Что касается наших бойцов и гражданских, которые были захвачены оккупантами - ситуация отличается кардинально. Есть масса свидетельств, что интервенты применяют к попавшим к ним в плен украинским военных пытки, чтобы "развязать язык" и добиться "сотрудничества".

На допросах представители росСМИ также надеются записать очередной пропагандистский материал, но из-за стойкости и мужества бойцов ВСУ получается обратный эффект.

Так, недавно младший сержант полка "Азов" Владислав Дутчак, попавший в плен, поломал планы российской прессы выдать на ТВ "сенсацию" о защитниках Мариуполя. Видеозапись, как отвечал военный на допросе, вышла в сети.

А вот еще видео, на котором боец полка "Азов", защитник Мариуполя Назарий Гринцевич объяснил российским пропагандистам, почему украинские воины в течение почти 3 месяцев мужественно защищали город от захватчиков и почему вышли из "Азовстали".

Отметим, что в пабликах в интернете можно встретить разные кадры о поведении украинцев в плену, и жуткие свидетельства о зверствах армии РФ.

Кстати, буквально на днях Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что украинские военные после освобождения из российского плена рассказывали о пытках. В частности, как рашисты кололи им неизвестный препарат, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Украинские спецслужбы и офис омбудсмена также публиковали записи, на которых сами же российские солдаты хвастаются, как пытают и военных ВСУ, и мирных жителей - мол, чтобы "развязать язык" и добиться "сотрудничества".

..."Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали - он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлаг сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", - рассказывал своему отцу оккупант, который еще не так давно пытался продвинуться на Харьковскую область...

При этом военнопленные ВС РФ и с оккупированных территорий Украины, сдавшись бойцам ВСУ, получают условия согласно Женевской конвенции и ведут себя совершенно иначе.

Некоторые российские военнослужащие на пресс-конференциях публично каялись, и решили снова взять в руки оружие, чтобы воевать с оккупантами - своими соотечественниками, и таким образом противостоять путинскому режиму.

Кстати, такие бойцы из новосозданного легиона "Свобода России", ставшие на сторону Украины, уже сами пленили нескольких военных РФ, и показали соответствующее видео.

Вот что рассказывают на камеры другие российские оккупанты, сдавшиеся бойцам ВСУ и тем самым сохранившие свои жизни, и получившие шанс и возможность вернуться домой (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!)