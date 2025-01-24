Готується легко: яка страва сприяє схудненню та корисна для кишківника

розповів, я

цибулю та часник, квасолю, горох, кабачки чи гарбуз.

Супи містять багато вітамінів

Більшість супів містять вітаміни A, B, E та різні мінерали, зокрема, калій, магній, кальцій, залізо та фосфор. Вони покращують роботу серцево-судинної і нервової систем.

Часто до супів додають зелену петрушку, яка є джерелом аскорбінової кислоти, яка допомагає покращити імунітет. Також в петрушці є вітамін К, який потрібен організму, щоб засвоювався кальцій та краще згорталася кров.

Важливо знати, що суп з броколі має в своєму складі особливу органічну речовину - сульфорафан, яка запобігає розвитку онкологічних захворювань прямої кишки та молочних залоз.

Коли їсти суп

Найкраще їсти суп в обід, адже в наваристих стравах містяться складні вуглеводи, які організм довго перетравлює. Тому їх краще отримувати саме вдень.

До того ж ці вуглеводи забезпечать поступове звільнення енергії, а це потрібно організму саме у післяобідній час.