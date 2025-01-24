UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Готується легко: яка страва сприяє схудненню та корисна для кишківника

Чим корисний суп для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Всім у дитинстві батьки казали, що суп корисний і він має бути у раціоні. Як виявилось, така страва має багато переваг для здоров'я та навіть допомагають схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

 розповів, я

цибулю та часник, квасолю, горох, кабачки чи гарбуз.

Супи містять багато вітамінів

Більшість супів містять вітаміни A, B, E та різні мінерали, зокрема, калій, магній, кальцій, залізо та фосфор. Вони покращують роботу серцево-судинної і нервової систем. 

Часто до супів додають зелену петрушку, яка є джерелом аскорбінової кислоти, яка допомагає покращити імунітет. Також в петрушці є вітамін К, який потрібен організму, щоб засвоювався кальцій та краще згорталася кров.

Важливо знати, що суп з броколі має в своєму складі особливу органічну речовину - сульфорафан, яка запобігає розвитку онкологічних захворювань прямої кишки та молочних залоз. 

Коли їсти суп

Найкраще їсти суп в обід, адже в наваристих стравах містяться складні вуглеводи, які організм довго перетравлює. Тому їх краще отримувати саме вдень.

До того ж ці вуглеводи забезпечать поступове звільнення енергії, а це потрібно організму саме у післяобідній час.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняДієтологЗдорова їжаЗдоров'я