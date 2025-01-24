Готується легко: яка страва сприяє схудненню та корисна для кишківника

Всім у дитинстві батьки казали, що суп корисний і він має бути у раціоні. Як виявилось, така страва має багато переваг для здоров'я та навіть допомагають схуднути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
розповів, я
цибулю та часник, квасолю, горох, кабачки чи гарбуз.
Більшість супів містять вітаміни A, B, E та різні мінерали, зокрема, калій, магній, кальцій, залізо та фосфор. Вони покращують роботу серцево-судинної і нервової систем.
Часто до супів додають зелену петрушку, яка є джерелом аскорбінової кислоти, яка допомагає покращити імунітет. Також в петрушці є вітамін К, який потрібен організму, щоб засвоювався кальцій та краще згорталася кров.
Важливо знати, що суп з броколі має в своєму складі особливу органічну речовину - сульфорафан, яка запобігає розвитку онкологічних захворювань прямої кишки та молочних залоз.
Найкраще їсти суп в обід, адже в наваристих стравах містяться складні вуглеводи, які організм довго перетравлює. Тому їх краще отримувати саме вдень.
До того ж ці вуглеводи забезпечать поступове звільнення енергії, а це потрібно організму саме у післяобідній час.
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