Готується легко: яка страва сприяє схудненню та корисна для кишківника

Всім у дитинстві батьки казали, що суп корисний і він має бути у раціоні. Як виявилось, така страва має багато переваг для здоров'я та навіть допомагають схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Суп допомагає підтримувати здорову вагу

У традиційному класичному обіді з трьох страв суп стоїть на першому місці, щоб вгамувати почуття голоду, дозволяючи насолоджуватися меншими порціями.

Дієтолог Джойс Хендлі розповів, я кщо ви боретеся з зайвою вагою, то додавання супу у меню є хорошою стратегією.

" Якщо ви прагнете скоротити споживання калорій, то їжа та страви з високим вмістом води, як-от овочі та фрукти, салати та супи, є чудовим способом позбутися почуття голоду", - додав експерт.

За словами дієтолога Кароліни Оніл, овочевий суп має багато користі для здоров'я. Вони можуть містити цибулю та часник, квасолю, горох, кабачки чи гарбуз.

Користь для кишкового мікробіому

Якщо ви хочете схуднути, їжте більше бобів. Супи з білої квасолі, листовою капустою та овочевий суп із сочевиці - одні з найкорисніших для кишківника.

Квасоля має низький вміст калорій і жиру, але багато білком і клітковиною.

Регулярне вживання багатих клітковиною супів може підтримувати мікроби в кишечнику та сприяти досягненню ваших цілей щодо схуднення.

Супи містять багато вітамінів

Більшість супів містять вітаміни A, B, E та різні мінерали, зокрема, калій, магній, кальцій, залізо та фосфор. Вони покращують роботу серцево-судинної і нервової систем.

Часто до супів додають зелену петрушку, яка є джерелом аскорбінової кислоти, яка допомагає покращити імунітет. Також в петрушці є вітамін К, який потрібен організму, щоб засвоювався кальцій та краще згорталася кров.

Важливо знати, що суп з броколі має в своєму складі особливу органічну речовину - сульфорафан, яка запобігає розвитку онкологічних захворювань прямої кишки та молочних залоз.

Коли їсти суп

Найкраще їсти суп в обід, адже в наваристих стравах містяться складні вуглеводи, які організм довго перетравлює. Тому їх краще отримувати саме вдень.

До того ж ці вуглеводи забезпечать поступове звільнення енергії, а це потрібно організму саме у післяобідній час.