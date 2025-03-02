"Зелений" детокс-смузі, який відновлює кишечник: дієтолог розкрила рецепт

Покращити травлення, підвищити імунітет і освіжитися можна за допомогою корисного "зеленого" смузі. Його можна легко приготувати вдома з простих інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського дієтолога Меган Россі.

Який смузі корисний для кишківника

За її словами, варто віддавати перевагу зелені з цільних продуктів, а не порошкоподібним добавкам, припускаючи, що корисні речовини, такі як клітковина та поліфеноли, що входять до складу цих напоїв, часто пошкоджуються під час обробки.

"Якщо ви хочете живити свій кишечник і заощадити гроші, замініть порошки на справжню, цільну зелень", - зазначила вона.

Доктор Россі також поділилася своїм рецептом "зеленого" смузі, які надзвичайно корисний для кишечника.

Інгредієнти (на дві порції):

1 великий огірок (приблизно 270 г)

50 г листя шпинату

1/2 авокадо

10 г свіжого імбиру

2 палички селери (приблизно 100 г)

1 яблуко

1 ківі (включно зі шкіркою)

2 чайні ложки насіння чіа

250 мл води

Спосіб приготування

Додайте всі інгредієнти в блендер і збивайте протягом 2 хвилин до однорідності.

Вона додала, що ви можете замінити селеру додатковим огірком і замінити яблуко на один банан, якщо у вас здуття живота.

Можна зменшити здуття живота, вживаючи продукти з високим вмістом клітковини, випиваючи багато води та регулярно займаючись спортом. Якщо ви відчуваєте здуття живота, також не рекомендується вживати багато газованих напоїв або їсти багато гострої, жирної або солодкої їжі.

У деяких випадках здуття живота може бути викликане харчовою непереносимістю, целіакією або синдромом подразненого кишечника.

Які продукти корисні для кишківника

Листова зелень

Листова зелень, така як шпинат або капуста, є чудовим джерелом клітковини, а також таких поживних речовин, як фолієва кислота, вітамін С, К і А. Дослідження показують, що листова зелень також містить певний тип цукру, який сприяє росту здорових кишкових бактерій.

Споживання великої кількості клітковини та листової зелені дозволяє розвинути ідеальний кишковий мікробіом.

Фрукти з низьким вмістом фруктози

Якщо ви схильні до здуття живота, варто зменшити споживання фруктози. Деякі фрукти, такі як яблука, груші та манго, містять багато фруктози.

З іншого боку, ягоди та цитрусові, такі як апельсини та грейпфрути, містять менше фруктози, тому вони легше переносяться та рідше викликають здуття. Банани - ще один фрукт з низьким вмістом фруктози, багатий на клітковину та містить інулін, речовину, яка стимулює ріст корисних бактерій у кишечнику.

Цільні зерна

Для оптимальної робити кишківника необхідно споживати 25 грамів клітковини щодня.

Порівняно з рафінованими вуглеводами, такими як білий хліб і макаронні вироби, цільні зерна містять багато клітковини, а також додають поживні речовини, такі як омега-3 жирні кислоти. Коли кишкові бактерії ферментують клітковину, вони виробляють коротколанцюгові жирні кислоти. Ці молекули сприяють належному функціонуванню клітин товстої кишки, де живе 70 відсотків імунних клітин.

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