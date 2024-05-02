Готуємо великодні паски-крафіни з нутриціологом Катериною Крупкіною: неймовірна смакота (відео)

Для приготування крафіну вам знадобляться такі інгредієнти:

2 цілих яйця

200 мілілітрів молока

3 жовтки

30 грамів меду

650 грамів борошна

14 грамів сухих дріжджів або 35 "живих"

60 мілілітрів апельсинового соку (візьміть два цілі апельсини)

80 грамів вершкового масла

лимонна та апельсинова цедра

100 мілілітрів медового лікеру

200 грамів родзинок

16 грамів ванільного цукру

120 грамів звичайного цукру

дрібка солі.

А для того, аби прикрасити крафіни, візьміть такі продукти:

цукрову пудру

яєчні білки

їстівні прикраси - на власний смак.

Почнемо приготування. Підготуйте родзинки. Їх потрібно вимити, обсушити, а потім залити медовим лікером, буде достатньо 50 мілілітрів. Залиште родзинки десь на півтори години.

А поки зробіть опару - до ледве теплого молока додавайте 3 столові ложки борошна та дріжджі, перемішайте усе це та залиште приблизно на 15 хвилин. Опара має стояти у теплому місці.

Як зробити опару на крафіни (скріншот)

В окремій мисці змішайте звичайний цукор з ванільним, додайте дрібку солі, 2 яйця та 3 жовтки, а білки залиште на глазур. Перебийте усе це міксером або вінчиком з блендера до дуже пухкої піни.

Потім беріть апельсини, розріжте їх та вичавіть сік. А далі поєднайте опару, суміш з яєць та цукру, а також фреш. Потім додавайте мед, цедру лимона й апельсину. Ретельно усе перемішайте. Далі додавайте розтоплене вершкове масло та залишок медового лікеру.

Далі починайте місити тісто. Просіяне борошно поступово додавайте до суміші. Тісто ретельно вимішайте та залиште приблизно на півтори години, аби воно підійшло.

Тісто на крафіни (скріншот)

Коли тісто вистоїться, розділіть його на 2 частини. Першу частину рівномірно розкочуйте у великий квадрат, зверху змастіть його маслом та викладайте родзинки. Потім скручуйте з тіста рулетик, який теж треба розділити на дві частини.

Готуємо крафіни на Великдень (скріншот)

Кожну з них скрутіть "равликом" та перекладіть у форму для паски. Повторіть усе це з іншими шматочками та другою частиною тіста. Далі дайте тісту "вистоятися" у формах (десь годину), а потім випікайте у розігрітій до 180 градусів духовки приблизно 45 хвилин.

Потім не діставайте крафіни. Дайте їм постояти у вимкненій духовці ще 30 хвилин. Лише тоді можете діставати паски й прикрашати їх збитими з цукровою пудрою білками та чимось іншим.