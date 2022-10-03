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Готуємо мереживні млинці із манної каші: проста смакота за копійки

Фото: Як приготувати млинці з манної каші (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Млинці з манної каші - смачна випічка, яка дозволить і сім'ю нагодувати і рештки дитячого сніданку використати. Втім, можна зварити кашу і спеціально для млинців.

Рецептом поділилися на Shuba.life.

Інгредієнти

Для каші:

  • Молоко - 400 мл
  • Манна крупа - 80 г
  • Цукор - 40 г
  • Масло вершкове - 20 г

Для тіста:

  • Манна каша - 400 г
  • Вода - 150 мл
  • Борошно пшеничне - 150 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Масло вершкове - 20 г

Покрокове приготування

Для приготування манної каші закип’ятіть молоко, всипте манну крупу, активно мішаючи, і варіть на маленькому вогні 15-20 хвилин. У кінці додайте цукор і вершкове масло. Дайте каші охолонути.

У миску просійте борошно, додайте воду, яйця, манну кашу і добре перемішайте до однорідності тіста.

Сковороду нагрійте, змастіть маслом, налийте тоненький шар тіста і смажте із двох боків до рум’яності. Обсмажте всі млинці і подавайте гарячими.

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