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Готовность к коронавирусу: разгорается скандал из-за ситуации в больнице Киева

STYLERКоронавирус    02.04.2020 - 22:03
Готовность к коронавирусу: разгорается скандал из-за ситуации в больнице Киева
Коронавирус в Украине (фото: Униан)

Коронавирус в Украине продолжает заражать все больше людей, а готовность больниц ставят под сомнение

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 804 человек. При этом больше всего инфицированных находится в Киеве - 160. В правительстве заявили, что Украина готова к борьбе с эпидемией, но волонтеры проверили Киевскую городскую клиническую больницу №17, и поставили под сомнение это утверждение.

Советник мэра Киева Максим Бахматов отметил, что Украина готова к коронавирусу только на бумаге, и то это уже в прошлом. Дело в том, что было заявлено определенное количество аппаратов ИВЛ, но никто не проверял все ли они находятся в рабочем состоянии.

По его словам, в киевской больнице есть 24 аппарата ИВЛ, но 8 из них не работают. При этом из 16 рабочих аппаратов 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться COVID-19.

Остается 6 аппаратов, и 4 из них нужны для других экстренных случаев, и они не могут быть привлечены для лечения коронавируса. Об этом Бахматов написал на своей странице в Facebook.

"И вот мы уже видим, как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2. Аппарат ИВЛ, что предлагается закупить, стоит 500 тысяч. Их необходимо 10 штук. Уже 5 млн гривен", - написал чиновник.

Он также добавил, что проблемы не только с аппаратами ИВЛ. Такая же история наблюдается с СРАР аппаратами (3 млн грн), мониторами (750 тысяч грн), аспираторами (64 тысяч грн), пульсоксиметрами (40 тысяч грн), насосами шприцевыми (270 тысяч грн) и объемными (482 тысяч грн).

В больнице также нету запасного источник электроснабжения. Если свет отключится, то вся аппаратура тоже потухнет (455 тысяч грн).

Больнице необходимо 10,6 миллионов гривен, тогда она сможет принять 62 пациента с коронавирусом.

Готовность к коронавирусу: разгорается скандал из-за ситуации в больнице КиеваГотовность к коронавирусу: разгорается скандал из-за ситуации в больнице КиеваСкриншот с Facebook

Напомним, что эксперт назвала стратегический запас продуктов, которые стоит купить на период карантина.

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