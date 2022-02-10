Готовим полезные диетические котлеты: что добавить в блюдо

Если вы худеете, то это блюдо вам точно понравится. Как известно, куриное мясо считается диетическим и наименее жирным. Поэтому из него прекрасно получатся не слишком калорийные котлеты с овощами.
Рецептом полезных котлет с овощами в духовке поделилась в кулинарном блоге "pp.brokkoli" в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала нужно измельчить лук, и морковь натереть на терке. Затем обжарить лук до золотистости, после чего добавить морковь и тушить до мягкости.
После этого нужно рис отварить до полуготовности.
Возьмите цукини и натрите на крупной терке и посолите. Отцедите, чтобы вышла лишняя влага.
Соедините все необходимые ингредиенты для котлет и добавьте специи.
Дальше сформируйте котлеты, выложите на противень и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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