Готовим полезные диетические котлеты: что добавить в блюдо

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

куриный фарш - 800 г;

лук - 1 шт;

морковь - 1 шт;

кабачок - 1 шт;

рис - 100 г;

яйца - 1 шт;

соль;

сухой чеснок;

сладкая паприка.

Способ приготовления:

Сначала нужно измельчить лук, и морковь натереть на терке. Затем обжарить лук до золотистости, после чего добавить морковь и тушить до мягкости.

После этого нужно рис отварить до полуготовности.

Возьмите цукини и натрите на крупной терке и посолите. Отцедите, чтобы вышла лишняя влага.

Соедините все необходимые ингредиенты для котлет и добавьте специи.

Дальше сформируйте котлеты, выложите на противень и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.